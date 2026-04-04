FEGAFOOT : Confirmé seul en lice, Mounguengui fonce vers un 4e mandat sans adversaire !

À deux semaines de l’assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de football, prévue (Fegafoot) ce 18 avril, la course à la présidence a brutalement perdu tout suspense. Après le rejet des dossiers de ses trois adversaires, Pierre Alain Mounguengui, actuel président de la Fégafoot et 3e vice-président de la CAF, se retrouve seul en lice. La publication par la commission électorale ce vendredi 3 avril à Owendo, de la liste définitive et officielle des candidatures a acté ce scénario de liste unique. Sauf improbable retournement, le scrutin apparaît désormais joué d’avance.

Le processus s’est décanté en deux temps. D’abord, le vendredi 27 mars 2026, la commission électorale de la Fégafoot a rendu publics, lors d’un point de presse tenu à son siège d’Owendo, les résultats provisoires de l’examen des quatre dossiers de candidature déposés pour la présidence. Ensuite, après l’expiration de la phase de recours, elle a publié, le 3 avril, le communiqué n° 003/FGF/2026 portant publication de la liste définitive et officielle, arrêtée à une seule candidature. Ce communiqué précise que cette décision est prise conformément à l’article 11 du Code électoral et au calendrier du processus électoral.

Trois adversaires rejetés

Les trois prétendants écartés sont Christian Gabin Nzogho Minsta, Darneau Essia Ndoong et Axel Gydex Nguema Edou. Tous ont vu leurs listes invalidées à l’issue de l’examen conduit par la commission électorale, qui dit avoir appliqué strictement le Code électoral adopté en 2025 ainsi que les statuts de la fédération. La commission avait alors insisté sur un examen « minutieux et sans complaisance » des dossiers. À ce stade, seul Pierre Alain Mounguengui avait obtenu une validation provisoire.

Un autre visuel de la campagne du président sortant

Dans le détail, la liste de Christian Gabin Nzogho Minsta a été rejetée pour plusieurs motifs cumulatifs : une liste de 15 colistiers au lieu de 12, la présence d’une seule femme au lieu des deux exigées, l’absence de la caution d’un million, un avis défavorable de la commission d’éthique, un déficit de sept parrainages ainsi que l’absence de plusieurs documents administratifs, notamment des casiers judiciaires, des CV et des pièces d’identité. Celle de Darneau Essia Ndoong a été invalidée pour absence de la caution d’un million, avis défavorable de la commission d’éthique et défaut des sept parrainages statutaires requis. Quant à Axel Gydex Nguema Edou, sa candidature a été rejetée pour absence totale de dossiers individuels de ses colistiers, absence de la caution d’un million, avis défavorable de l’éthique et manque de parrainages.

La commission électorale a en outre indiqué que, malgré une relance formelle par voie d’huissier assortie d’un délai de carence de trois jours, aucun de ces candidats n’avait régularisé sa situation. Elle a rappelé que les candidats évincés disposaient, en vertu de l’article 9-2 du Code électoral, de trois jours francs à compter de la notification de leur invalidation pour saisir la commission de recours d’un recours motivé. La publication hier de la liste définitive et officielle montre qu’aucune de ces démarches n’a finalement permis de réintroduire une candidature concurrente dans la course. Le verrouillage du scrutin est donc désormais institutionnellement consommé.

Une liste unique qui ouvre un boulevard

Face à cette élimination collective de ses concurrents, Pierre Alain Mounguengui se retrouve dans une position idéale. Le 28 mars, sa candidature avait été présentée comme la seule jugée complète et conforme aux statuts, avec un avis favorable de la commission d’éthique pour tous ses colistiers et 27 parrainages validés. Selon la commission, ces soutiens provenaient de dix clubs de première division, six clubs de deuxième division, deux associations et neuf ligues provinciales. Dans ces conditions, le président sortant aborde le rendez-vous du 18 avril en ultra-favori, sans adversaire déclaré.

Le communiqué d’hier de la commission électorale

Le communiqué définitif du 3 avril ne laisse d’ailleurs aucune ambiguïté sur la configuration du vote. Il annonce expressément que la liste définitive et officielle de l’élection du Comité exécutif de la Fégafoot et de son président est arrêtée ainsi qu’il suit : « Liste unique ». Pour Pierre Alain Mounguengui, élu une première fois à la tête de la Fégafoot le 30 mars 2014 puis reconduit en 2018 et en 2022, cette séquence ouvre la voie à un quatrième mandat consécutif. Elle consacre surtout un scrutin sans duel, où la formalité électorale du 18 avril ressemble désormais davantage à une confirmation qu’à une véritable compétition.

Ce que dit le communiqué officiel

Dans son communiqué daté du 3 avril 2026 et signé à Owendo par Jean-Luc Ndongo, la commission électorale informe les ligues provinciales, les clubs, les associations ainsi que l’opinion publique nationale et internationale que la liste définitive et officielle est arrêtée. Elle cite explicitement l’article 11 du Code électoral et le calendrier du processus comme fondement de cette publication. Le document confirme la composition complète de la liste unique appelée à diriger la fédération. C’est ce texte qui scelle officiellement le paysage électoral avant l’assemblée générale du 18 avril.

Selon ce communiqué, Pierre Alain Mounguengui est le seul candidat à la présidence. Les trois vice-présidents appelés à composer le futur bureau sont Hilarion Carly Nkoulou Ondo, Armand Mouloungui et Pierre-Lauretta N’Goma. Les membres annoncés du futur Comité exécutif sont Ida Clémence Ossey, épouse Osse Mbega, Alfred Mebaley, Justin Rodrigue Mbagangoye, Michel Minko, Jean Marie Siegel Mba Angoue, Jean Nativité Ongala, Claude Ngoma Letiec et Jean Fernand Bidona. En l’état, sauf événement contentieux tardif ou coup de théâtre institutionnel, c’est bien cette équipe qui se dirige vers les commandes de la Fégafoot.

Un scrutin déjà plié

Sur le plan politique et sportif, cette élection prend donc les allures d’un scrutin verrouillé avant même le vote. Le rejet simultané de Christian Gabin Nzogho Minsta, Darneau Essia Ndoong et Axel Gydex Nguema Edou a vidé la course de sa substance compétitive bien qu’il n’aient pas daigné completer leur dossier. La liste unique consacre un rapport de force totalement déséquilibré en faveur du président sortant. Et elle installe Pierre Alain Mounguengui dans un boulevard vers sa réélection, avec un vote du 18 avril qui s’annonce, sauf surprise majeure, comme une simple formalité.