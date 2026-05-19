L’Afrique fait face à un déficit massif d’infrastructures et le temps presse

L’Afrique est à un moment charnière dans sa trajectoire de développement. Avec la population mondiale à croissance la plus rapide et des centres urbains qui se déploient rapidement, les besoins en infrastructures du continent dépassent sa capacité à les construire. Routes, réseaux électriques, ports, systèmes d’eau, et réseaux numériques sont tous soumis à une pression considérable. Les économistes, ingénieurs et responsables politiques avertissent que, à moins d’accélérer les investissements et les réformes, le déficit d’infrastructures pourrait compromettre des décennies de progrès économique.

La Banque Africaine de Développement (BAD) estime que le continent demande entre 130 et 170 milliards de dollars par an pour les investissements dans les infrastructures, mais fait face à un écart de financement pouvant atteindre 108 milliards de dollars chaque année. Ce manque touche presque tous les secteurs. Dans de nombreux pays, l’électricité irrégulière freine l’industrie, les ports congestionnés ralentissent le commerce et les réseaux de transport inadéquats isolent les communautés rurales des marchés et des services essentiels.

Philippe Heilmann, consultant en infrastructure travaillant avec des institutions africaines, appelle à l’urgence de la situation. « L’Afrique ne peut pas se développer dans le noir », a-t-il déclaré lors d’un récent sommet sur les infrastructures. « Sans électricité fiable, des transports efficaces et des systèmes numériques modernes, nos économies ne peuvent pas être compétitives, nos entreprises ne peuvent pas croître, et notre population ne peut pas prospérer. » Ses propos reflètent un sentiment largement partagé sur le continent : l’infrastructure n’est pas seulement une question de développement — c’est la base de la transformation économique.

L’énergie demeure l’un des défis les plus pressants. Plus de 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, et même dans les grandes villes, les coupures de courant sont fréquentes. Cela oblige les entreprises à s’appuyer sur des groupes électrogènes coûteux, augmentant les dépenses opérationnelles et décourageant l’investissement. Dr Rebekah Shirley, Directrice déléguée au World Resources Institute Africa, souligne que « le déficit énergétique n’est pas seulement une inconvenience ; c’est une barrière structurelle à l’industrialisation ». Elle soutient que l’énergie renouvelable offre une voie prometteuse, mais son déploiement à grande échelle nécessite une coordination des politiques, du financement et une modernisation des réseaux.

L’infrastructure de transport raconte une histoire similaire. Le taux de densité routière en Afrique est le plus faible de toutes les régions du monde, et seule une fraction des routes est goudronnée. Cela rend le déplacement des biens lent et coûteux. Selon la Banque mondiale, les coûts de transport en Afrique sont jusqu’à 75% plus élevés que dans d’autres régions en développement. Pour les pays enclavés, le défi est encore plus grand. « Un agriculteur au Malawi ou en Ouganda peut cultiver des produits de classe mondiale, mais les acheminer vers un port à temps est souvent impossible », déclare Stephen Karingi, Directeur de l’intégration régionale au sein de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies. « L’infrastructure, c’est la différence entre participer au commerce mondial et être exclu de celui-ci. »

Les ports et les hubs logistiques peinent aussi à suivre la demande. La congestion dans des ports majeurs comme Lagos, Mombasa et Durban peut retarder les expéditions de jours, voire de semaines. Ces retards répercutent les coûts sur les chaînes d’approvisionnement, augmentant les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Karingi souligne que « le potentiel commercial de l’Afrique est énorme, mais sans une logistique efficace, l’initiative africaine de libre-échange régionale ne peut pas atteindre son plein potentiel ».

L’accès à l’eau et l’assainissement constituent un autre enjeu crucial. Le rapide urbanisation a dépassé les systèmes existants, entraînant des pénuries, des contaminations et des risques sanitaires. Des villes comme Nairobi, Lagos et Kinshasa se développent plus vite que les services publics qu’il faudrait pour les soutenir. Le Dr Silver Mugisha, PDG de la Société nationale d’eau et d’assainissement de l’Ouganda, explique que « la croissance urbaine sans planification infrastructurelle crée un cycle de gestion de crise ». Il soutient qu’un investissement à long terme, et non des solutions à court terme, est essentiel pour assurer un accès durable à l’eau.

L’infrastructure numérique, bien qu’améliorée, reste en retard par rapport aux standards mondiaux. La pénétration d’Internet a connu une croissance significative, mais la connectivité demeure inégale et coûteuse. De nombreuses zones rurales manquent complètement de haut débit, limitant l’accès à l’éducation, à la santé et au commerce numérique. Juliet Anammah, Présidente de Jumia Nigeria, a souligné les implications économiques : « L’infrastructure numérique est la colonne vertébrale des affaires modernes. Sans elle, les entrepreneurs africains ne peuvent pas participer pleinement à l’économie numérique. » Elle estime que développer les réseaux de fibre optique et réduire les coûts des données libéreront des opportunités pour des millions de personnes.

Le financement demeure l’obstacle central. Les prêteurs traditionnels considèrent souvent les projets d’infrastructures africains comme risqués en raison de l’instabilité politique, des fluctuations de monnaie et de l’incertitude réglementaire. Par conséquent, les gouvernements comptent largement sur les fonds publics, qui sont limités. Les partenariats public-privé (PPP) ont gagné du terrain, mais leur succès varie fortement d’un pays à l’autre. « Les PPP peuvent être transformatrices, mais il faut une bonne gouvernance et des cadres juridiques clairs », déclare Makhtar Diop, Directeur général du Fonds monétaire international pour l’Afrique et l’Afrique subsaharienne. « Les investisseurs doivent avoir confiance que les contrats seront honorés et que les projets seront gérés de manière transparente. »

La Chine est devenue un acteur majeur de l’infrastructure africaine grâce à son Initiative Belt and Road (Nouvelle route de la soie), qui finance des chemins de fer, des autoroutes et des ports à travers le continent. Bien que ces investissements aient accéléré le développement, ils ont aussi suscité des débats sur la soutenabilité de la dette. Diop rappelle que « l’Afrique a besoin d’investissement, mais il doit s’agir d’investissement qui renforce les économies sans créer de vulnérabilités à long terme ». Il plaide pour des sources de financement diversifiées, y compris les banques régionales de développement, les fonds souverains et les investisseurs axés sur le climat.

Malgré les défis, il existe des histoires de réussite qui démontrent ce qui est possible avec la bonne stratégie. Le chemin de fer Addis-Ababa–Djibouti en Éthiopie a réduit le temps de trajet pour le fret de trois jours à douze heures. Le système de paiement mobile M‑Pesa au Kenya a révolutionné l’inclusion financière, soutenu par l’expansion des infrastructures télécoms. Kigali Innovation City au Rwanda vise à positionner le pays comme hub technologique régional. Ces exemples montrent que des investissements ciblés peuvent avoir des effets transformateurs.

Pourtant, les experts avertissent que des succès isolés ne suffisent pas. L’Afrique a besoin d’une planification coordonnée à l’échelle du continent. Le Programme pour le Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) de l’Union Africaine cherche à répondre à cela en priorisant des projets transfrontaliers qui renforcent l’intégration régionale. « Aucun pays ne peut résoudre le déficit d’infrastructures seul », déclare Adesina. « Nos économies sont interdépendantes, et nos solutions doivent l’être aussi. »

Le changement climatique ajoute une autre dimension de complexité. Les événements climatiques extrêmes endommagent les routes, les ponts et les lignes électriques, augmentant les coûts de maintenance et perturbant les services. Dr Shirley avertit que « les infrastructures construites aujourd’hui doivent être résilientes face au climat de demain ». Elle plaide pour une conception climato‑intelligente, comme des routes résistantes aux inondations et des systèmes énergétiques renouvelables décentralisés.

En fin de compte, le déficit d’infrastructures de l’Afrique est à la fois un défi et une opportunité. Le besoin est immense, mais le potentiel d’innovation, d’investissement et de croissance l’est tout autant. Avec des politiques adaptées, des partenariats et une vision à long terme, le continent peut mettre en place les systèmes dont il a besoin pour soutenir ses populations et ses économies.

Comme Adesina l’a affirmé, « l’Afrique n’attend pas le monde. Nous construisons l’avenir que nous voulons. » La question est maintenant de savoir si le rythme du développement des infrastructures peut être à la hauteur de l’ambition du continent et de sa population en croissance rapide.