Grand Libreville : Grosse coupure sur le réseau électrique de la SEEG après une « série d’incidents »

Les habitants de la capitale gabonaise sont confrontés à une situation particulièrement difficile dès les premières heures de la journée ce lundi 11 mai. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a en effet annoncé de fortes perturbations dans la fourniture d’électricité impactant l’ensemble du Grand Libreville. À travers un point d’information diffusé sur sa chaîne WhatsApp officielle à 8h58, l’entreprise a fait état d’une situation critique découlant d’une « série d’incidents » majeurs survenus au milieu de la nuit, très précisément à 2h48.

Selon les brèves explications apportées par l’entreprise d’Etat, ces dysfonctionnements en cascade ont gravement touché l’intégralité de ses moyens de production. Cette défaillance technique globale du système a inévitablement entraîné des coupures de grande ampleur, plongeant de nombreux ménages et opérateurs économiques de Libreville et de ses communes périphériques dans le noir et paralysant le début de la semaine de travail pour bon nombre d’habitants.

Face à l’urgence de cette panne généralisée, la SEEG s’est voulue rassurante quant à la mobilisation de son personnel sur le terrain. L’entreprise indique que des investigations sont activement menées pour identifier l’origine exacte de ces avaries simultanées. Parallèlement, elle assure que des « manœuvres de remise en service des différentes unités d’exploitation sont en cours », dans l’espoir de garantir un retour progressif à la normale dans les meilleurs délais pour les foyers impactés.