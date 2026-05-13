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Sénégal : L’ancien footballeur El Hadji Diouf condamné pour non-paiement de pension alimentaire

Publié le 13 mai 2026 à 09h58min MàJ : //
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Sénégal : L’ancien footballeur El Hadji Diouf condamné pour non-paiement de pension alimentaire
Sénégal : L’ancien footballeur El Hadji Diouf condamné pour non-paiement de pension alimentaire © 2026 D.R./Info241

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Les déboires judiciaires rattrapent l’ancienne gloire du football sénégalais. Ce mardi 12 mai, le tribunal d’instance de Dakar a condamné El Hadji Ousseynou Diouf à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et au versement de 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à son ex-épouse. Reconnu coupable de refus de paiement de pension alimentaire, l’ex-attaquant des Lions de la Teranga voit ainsi la justice trancher en faveur de Valérie Émilie Joséphine Leres Bishop, qui avait engagé cette procédure au nom de leur fille mineure.

Cette condamnation trouve son origine dans le divorce du couple, prononcé aux torts exclusifs de l’ancien joueur le 12 juillet 2023 pour des faits d’injures. La décision de justice confiait alors la garde de l’enfant à la mère et imposait au père le versement d’une pension mensuelle de 500 000 francs CFA, outre la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et scolaires. Or, selon les avocats de la partie civile, El Hadji Diouf n’aurait pas respecté ses engagements, accumulant près de 9 millions de francs CFA d’arriérés entre mars 2024 et septembre 2025, auxquels s’ajoutent plus de 559 000 francs CFA de frais de repas.

Lors du procès, qui s’est finalement tenu en l’absence du principal mis en cause après de multiples renvois, la solvabilité de l’ancien sportif a été vivement pointée du doigt. Les conseils de la plaignante, Mes Baboucar Cissé et Cheikh Sy, ont fermement souligné que l’ex-international disposait de ressources financières largement suffisantes pour honorer ses obligations familiales. Pour étayer leurs propos, ils ont notamment mis en avant les revenus réguliers générés par ses contrats publicitaires, ses investissements immobiliers locatifs ainsi que ses diverses activités au sein du football sénégalais.

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