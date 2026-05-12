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Religion : La journée du 14 mai déclarée fériée, chômée et payée au Gabon pour l’Ascension

Publié le 12 mai 2026 à 13h25min MàJ : //
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Religion : La journée du 14 mai déclarée fériée, chômée et payée au Gabon pour l’Ascension
Religion : La journée du 14 mai déclarée fériée, chômée et payée au Gabon pour l’Ascension © 2026 D.R./Info241

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Les travailleurs gabonais bénéficieront d’une pause de leurs activités professionnelles en ce milieu de semaine. Par le biais d’un communiqué officiel, le ministère du Travail, du Plein-Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a annoncé ce lundi 11 mai que la journée du jeudi 14 mai, marquant la célébration de l’Ascension, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Cette disposition légale s’inscrit dans le strict respect des textes encadrant le monde professionnel au Gabon. La tutelle précise en effet que cette décision a été prise « conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise ». Ce cadre juridique précis a d’ailleurs été modifié en son article 2 par un décret ultérieur datant du 26 mai 2004, consolidant ainsi les droits des salariés face à ce calendrier festif.

En rendant cette information publique, le gouvernement gabonais entend s’adresser directement aux employeurs, aux travailleurs et à l’ensemble de la communauté nationale. Cette mesure garantit ainsi à chaque salarié, qu’il exerce dans le secteur public ou privé, le droit à un jour de repos rémunéré afin de profiter de cette date clé, tout en assurant la conformité des entreprises aux exigences du Code du travail.

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