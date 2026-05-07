La 7e édition du Tournoi d’échecs de Libreville s’ouvre à la mi-mai dans la capitale gabonaise

La capitale gabonaise va vibrer du 15 au 23 mai au rythme de la stratégie sur échiquier. Selon un communiqué parvenu à Info241, Libreville s’apprête à « devenir, une fois de plus, le cœur battant des échecs en Afrique centrale » à l’occasion de la 7e édition du Tournoi du jeu d’échecs de Libreville. Organisé à l’hôtel Hibiscus de Louis par la Gabon Chess Academy et la Fédération gabonaise des échecs, cet événement sous-régional officiellement homologué par la Fide affiche une ambition claire : « s’imposer, dans les années à venir, comme un rendez-vous de référence à l’échelle continentale ».

Durant neuf jours d’intense compétition, les participants évolueront dans un cadre structuré et professionnel favorisant « la performance, le fair-play et l’excellence sportive ». L’enjeu sera de taille cette année, avec une cagnotte globale attrayante de trois millions garantis, dont 600 000 FCFA promis au grand vainqueur. Se voulant résolument fédératrice et inclusive, cette compétition réunira sur les mêmes tables des « amateurs passionnés » et des « jeunes talents en formation » venus du Gabon et de toute la sous-région, consolidant de fait sa forte visibilité régionale.

Au-delà de l’enjeu purement compétitif, cette grand-messe de la réflexion s’inscrit dans une vision de fond axée sur la jeunesse, les organisateurs entendant « promouvoir les échecs comme un véritable outil éducatif et de développement des compétences cognitives ». Pour concrétiser cette dynamique et participer à cette grande fête de l’échiquier, la Gabon Chess Academy invite les futurs compétiteurs à finaliser rapidement leurs inscriptions, fixées à 25 000 FCFA pour les adultes et 20 000 FCFA pour les jeunes.