Visas d’entrée : le Togo exempte l’ensemble des ressortissants africains de cette obligation

Le gouvernement togolais a pris ce mardi 19 mai une décision historique en matière d’intégration continentale. Le chef de l’État, Faure Essozimna Gnassingbé, a officiellement acté l’exemption de visa au profit de tous les ressortissants africains détenteurs d’un passeport national valide. Cette décision institutionnelle, d’application immédiate, s’inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir la libre circulation des personnes et de consolider le positionnement du pays comme un carrefour stratégique. Une annonce forte qui intervient d’ailleurs en marge du lancement à Lomé du Biashara Afrika, un événement de haut niveau dédié à la dynamisation du commerce intra-africain.

Si cette mesure lève la barrière consulaire, elle ne signe nullement la fin de la vigilance aux frontières. Les voyageurs continentaux désireux de se rendre sur le sol togolais restent en effet strictement soumis à une obligation de déclaration préalable. Cette formalité administrative doit être impérativement complétée en ligne via la plateforme gouvernementale dédiée (voyage.gouv.tg), au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée. Ce processus d’enregistrement numérique permet d’obtenir un bordereau officiel, lequel sera systématiquement exigé par les agents de l’immigration aux différents points d’entrée du territoire.

Afin de lever toute équivoque sur ce nouveau dispositif, le ministre de la Sécurité a tenu à en préciser les contours stricts. Dans un communiqué officiel, le colonel Calixte Batossie Madjoulba a souligné que cette facilité de séjour est exclusivement circonscrite à une durée maximale de trente jours. Le membre du gouvernement a par ailleurs fermement rappelé que cette ouverture ne saurait remettre en cause les exigences régaliennes de l’État, garantissant ainsi le maintien rigoureux des contrôles sanitaires, la lutte acharnée contre l’immigration irrégulière et la préservation absolue de la sécurité nationale.