Buscador
Info241Jeux |Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le mercredi 20 mai 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Éliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A
urgentÉliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Visas d’entrée : le Togo exempte l’ensemble des ressortissants africains de cette obligation

Publié le 19 mai 2026 à 19h00min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/visas-d-entree-le-togo-exempte-l-ensemble-des-ressortissants,2840
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Hantavirus : Le Gabon renforce sa surveillance aux frontières malgré l’absence de cas sur son territoire

Axe Libreville-Luanda : signature de trois accords stratégiques lors de la visite d’État d’Oligui Nguema

Liberté de la presse 2026 : le Gabon d’Oligui Nguema chute de deux places au classement RSF

Gabon : Un millionnaire américain tué par un troupeau d’éléphants lors d’une expédition de chasse

TECH Global University, la plus grande université en ligne du monde

International
Visas d’entrée : le Togo exempte l’ensemble des ressortissants africains de cette obligation
Visas d’entrée : le Togo exempte l’ensemble des ressortissants africains de cette obligation © 2026 D.R./Info241

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le gouvernement togolais a pris ce mardi 19 mai une décision historique en matière d’intégration continentale. Le chef de l’État, Faure Essozimna Gnassingbé, a officiellement acté l’exemption de visa au profit de tous les ressortissants africains détenteurs d’un passeport national valide. Cette décision institutionnelle, d’application immédiate, s’inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir la libre circulation des personnes et de consolider le positionnement du pays comme un carrefour stratégique. Une annonce forte qui intervient d’ailleurs en marge du lancement à Lomé du Biashara Afrika, un événement de haut niveau dédié à la dynamisation du commerce intra-africain.

Si cette mesure lève la barrière consulaire, elle ne signe nullement la fin de la vigilance aux frontières. Les voyageurs continentaux désireux de se rendre sur le sol togolais restent en effet strictement soumis à une obligation de déclaration préalable. Cette formalité administrative doit être impérativement complétée en ligne via la plateforme gouvernementale dédiée (voyage.gouv.tg), au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée. Ce processus d’enregistrement numérique permet d’obtenir un bordereau officiel, lequel sera systématiquement exigé par les agents de l’immigration aux différents points d’entrée du territoire.

Afin de lever toute équivoque sur ce nouveau dispositif, le ministre de la Sécurité a tenu à en préciser les contours stricts. Dans un communiqué officiel, le colonel Calixte Batossie Madjoulba a souligné que cette facilité de séjour est exclusivement circonscrite à une durée maximale de trente jours. Le membre du gouvernement a par ailleurs fermement rappelé que cette ouverture ne saurait remettre en cause les exigences régaliennes de l’État, garantissant ainsi le maintien rigoureux des contrôles sanitaires, la lutte acharnée contre l’immigration irrégulière et la préservation absolue de la sécurité nationale.

Réagir

Ajoutez votre commentaire

Partagez une réaction, une information complémentaire ou un point de vue argumenté.

Commentaires 0

Plus récents

Aucun commentaire pour le moment.

Lancez la conversation avec un retour utile, une précision ou une réaction argumentée.


-

À lire absolument

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités