Saisie de kobolos à Port-Gentil : Un jeune gabonais de 21 ans arrêté avec un butin de 20 millions

L’Office central antidrogue (OCAD) de la capitale économique gabonaise vient de porter un coup de filet majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Fred Owondo, un jeune Gabonais de 21 ans, a été pris en flagrant délit avec en sa possession plus de 6 700 plaquettes de Tapentadol, un analgésique puissant détourné à des fins récréatives aussi appelé kobolos. La valeur marchande de cette saisie est estimée à plus de 20 millions de francs CFA. À la suite de son interpellation, le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale du « château » le mercredi 13 mai 2026.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une vaste offensive menée depuis plusieurs semaines par l’antenne de l’OCAD à Port-Gentil. Les éléments de cette unité multiplient les opérations inopinées pour démanteler les filières d’approvisionnement en produits prohibés qui inondent la capitale économique. Il y a quelques semaines, l’arrestation de Tuffe Votto Marios, un commerçant ghanéen, et de son complice gabonais Patrick Sossa, avait déjà mis en lumière les méthodes sophistiquées utilisées par ces réseaux pour contourner les contrôles.

Un réseau d’approvisionnement bien rodé depuis Libreville

L’interrogatoire de Fred Owondo a permis de lever le voile sur les rouages de ce trafic. Le jeune homme, à peine majeur, opère dans ce milieu depuis près de deux ans. Son principal fournisseur, connu sous le pseudonyme de "Lookman", vit désormais à l’étranger après des démêlés avec la justice gabonaise. C’est lui qui assurait la logistique, acheminant d’importantes quantités de drogues dans la "ville de sable" via un chauffeur privé, sur simple coup de fil.

Le présumé

Cependant, le dernier arrivage, qui a conduit à son arrestation, provenait d’une nouvelle source. Le suspect a déclaré s’être approvisionné auprès d’un ressortissant nigérian résidant à Libreville, nommé David Okechukwu. « Ça fait près de deux ans que je fais le commerce de stupéfiants. Cette marchandise vient de Libreville, de chez celui qu’on appelle David Okechukwu », a reconnu Fred Owondo, précisant que le contact avait été facilité par son frère aîné lors d’un récent séjour dans la capitale.

Un convoyeur piégé et des revendeurs locaux ciblés

Le mode opératoire de cette dernière livraison souligne les vulnérabilités du système de transport. Les deux complices ont communiqué via des applications de messagerie sécurisées. La veille de l’arrestation, la transaction a été scellée. La marchandise a été confiée à un voyageur ignorant tout du contenu du colis, avec pour mission de le remettre à Fred Owondo une fois arrivé à l’ancien port de Port-Gentil.

« Avec lui, c’est la première fois que je prends une telle marchandise. Il m’avait appelé en me disant que quelqu’un allait transporter la marchandise et qu’il ne connaissait pas la contenance. Il m’a précisé que la personne allait me joindre », a détaillé le jeune trafiquant. Mais les enquêteurs de l’OCAD, qui surveillaient ses moindres faits et gestes, l’attendaient de pied ferme lors de la remise du colis.

20 millions de FCFA de marchandise destinée aux ghettos

Passé aux aveux, Fred Owondo a admis écouler cette drogue dans plusieurs ghettos de la ville, notamment à la décharge et au Nyahoulet. Les enquêteurs ont évalué ce stock de plus de 6 700 plaquettes de Tapentadol à la somme vertigineuse de 20 100 000 FCFA, sur la base d’un prix de revente de 3 000 FCFA l’unité. Un commerce mortifère qui gangrène la jeunesse locale.

Présenté au parquet de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil le 13 mai, le prévenu attend désormais son procès derrière les barreaux. Cette affaire met crûment en lumière la porosité des frontières et l’insuffisance des contrôles de marchandises au Gabon. Elle sert également d’avertissement sévère aux voyageurs, souvent utilisés à leur insu comme « mules », soulignant l’importance cruciale de ne jamais transporter de colis dont on ignore la provenance et le contenu.