Africa NextGen : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste africain

Le chercheur sénégalais Abdoulaye Ndiaye s’est vu décerner, ce vendredi 15 mai, le prix du meilleur jeune économiste africain lors de la toute première édition de l’Africa NextGen Economist Prize. Organisée conjointement par Jeune Afrique et The Africa Report en partenariat avec la Banque africaine de développement, cette distinction inédite vient couronner le parcours brillant de cet universitaire de 37 ans. Actuellement professeur assistant à la Stern School of Business de la New York University et affilié au Finance for Development Lab, le lauréat a su s’imposer de fort belle manière face à près de soixante-dix autres candidatures venues des quatre coins du continent.

Le choix du jury s’est porté sur ce profil de haut vol en raison de l’ancrage profond de ses travaux dans les problématiques structurelles majeures auxquelles font face les pays de la région. Ses recherches académiques auscultent des thématiques cruciales telles que la protection sociale, la formalisation de l’emploi, la mobilisation des ressources locales ou encore la soutenabilité de la dette souveraine, avec une attention particulière portée aux enjeux de gouvernance économique de son pays d’origine. À travers ce prix, les organisateurs affichent clairement leur volonté de mettre en lumière une nouvelle génération d’experts capables de produire des analyses adaptées aux réalités locales pour orienter plus efficacement les politiques publiques.

Réagissant à son sacre, Abdoulaye Ndiaye a tenu à partager sa vision de la recherche économique, qu’il perçoit comme un véritable sacerdoce au service du développement. « Je souhaite que ce prix inspire les plus jeunes à se tourner vers la recherche, et à y voir une vocation qui mérite qu’on lui consacre une vie », a-t-il affirmé. Conscient de la nécessité de bâtir une souveraineté intellectuelle forte pour peser davantage dans les instances décisionnelles internationales, le spécialiste a également lancé un appel pressant à la synergie continentale : « J’invite mes collègues économistes africains à se constituer en réseau, à travailler ensemble sur les questions propres à notre continent ».