Gabon : Lancement officiel du Document unique d’évaluation des risques industriels à Port-Gentil

Le gouvernement gabonais poursuit activement le déploiement de sa politique de prévention des risques industriels au sein du pays. Ce jeudi 7 mai, le ministre de l’Industrie et de la Transformation locale, Me Lubin Ntoutoume, a officiellement lancé le Document unique d’évaluation des risques industriels (Dueri) à Port-Gentil. Cet événement s’est tenu à la mairie du premier arrondissement de la capitale économique, dans le cadre d’un atelier de sensibilisation axé sur la promotion de la culture de la prévention. L’objectif de cette rencontre était de favoriser l’appropriation de cet outil stratégique, rendu obligatoire par arrêté ministériel depuis mars 2025, auprès des autorités locales, des chefs d’entreprises et des responsables de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement.

S’inscrivant dans la vision de diversification économique et de transformation locale prônée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Dueri est pensé comme un instrument clé pour bâtir un tissu industriel solide et sécurisé. Lors de son intervention, le membre du gouvernement a salué la forte mobilisation des opérateurs économiques, y voyant une réelle adhésion à cette démarche étatique de protection des infrastructures et de la santé au travail. « Il ne peut y avoir d’industrialisation pérenne sans une gestion rigoureuse des risques », a rappelé avec insistance Me Lubin Ntoutoume, soulignant que la maîtrise des dangers inhérents aux activités de production reste une condition indispensable à toute croissance inclusive et créatrice d’emplois durables.

Concrètement, le Dueri permet aux entreprises d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les risques professionnels afin d’y opposer des mesures préventives adaptées. Au-delà de son aspect purement réglementaire, ce document de pilotage constitue un véritable levier de performance et d’aide à la décision pour les employeurs, tout en limitant leurs responsabilités civiles et pénales. « Une entreprise qui anticipe ses risques est une entreprise plus résiliente et plus compétitive », a précisé le ministre. Cette initiative de sécurisation des travailleurs, qui s’inscrit dans la feuille de route des cent premiers jours du gouvernement, conforte définitivement le statut de Port-Gentil en tant que pôle industriel stratégique alliant performance économique et exigence sécuritaire.