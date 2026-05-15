National foot 1 : Stade Mandji reprend son trône de champion de la phase aller et affiche ses ambitions

Le Stade Mandji a repris les commandes du National foot 1 à la faveur de sa victoire convaincante (2-0) face à l’Union sportive d’Oyem. Disputée le mercredi 13 mai au stade Pierre-Claver-Divoungui de Port-Gentil, cette rencontre en retard a permis aux Marigovéens de virer en tête à l’issue de la phase aller. Avec 32 points au compteur, les Port-Gentillais devancent d’une courte tête l’AS Mangasport (31 points), tandis qu’Oyem AC complète le podium avec 28 unités.

Après une première période équilibrée, la situation s’est décantée au retour des vestiaires grâce à une ouverture du score de Josias Mengome (55e). L’inévitable Nathanaël Ndwandou Iga a ensuite scellé définitivement le sort de la rencontre, confirmant son statut de redoutable finisseur. Au lendemain de cette prestation aboutie, le président du club, Reteno Dossou Endamina alias Ronaldo, a convié la presse au siège de l’écurie pour dresser un bilan sans concession de cette première partie de saison et dévoiler ses ambitions.

Un bilan comptable satisfaisant entaché par des problèmes d’accueil

Pour le dirigeant port-gentillais, le contrat est rempli sur le plan purement sportif. « Le bilan est plus ou moins positif parce que nous avons pris trente-deux points sur trente-neuf possibles et terminé premiers », s’est-il félicité. Toutefois, ce parcours n’a pas été un long fleuve tranquille. Le président a vivement dénoncé le traitement réservé à son équipe lors de certaines expéditions à l’intérieur du pays.

« Pour les matchs en déplacement nous avons été mal reçus dans le grand Nord lors de la 2e journée. Les consignes avaient été données aux transporteurs de ne pas prendre Stade Mandji. Dans le Haut-Ogooué, lors de la dernière journée de la phase aller, nous avons dû payer pour aller nous entraîner à Eliconia parce que l’accès au stade était fermé pour la reconnaissance du terrain. Les joueurs ont dû escalader parce que l’accès à leur zone était refusé. Nous avons toujours été hospitaliers et les équipes ont été bien reçues », a-t-il fustigé, dénonçant un manque de fair-play flagrant.

Jeunesse, arbitrage salué et mercato en vue

Si la place de leader réjouit le comité directeur, la lourde défaite (4-0) concédée à Moanda face à l’AS Mangasport laisse « un petit goût amer ». Cet accroc pousse le staff à envisager des renforts tactiques pour aborder la phase retour avec sérénité et viser le sacre final. « On va gérer pour atteindre notre objectif d’être champion du Gabon. Vu que la Linaf nous donne le droit d’ajouter quatre ou cinq joueurs, nous allons regarder comment ajuster certains compartiments pour progresser », a précisé Reteno Dossou Endamina.

Avec un effectif affichant une moyenne d’âge de 23 ans, la restructuration opérée par le staff technique — composé d’Alain Mandrault, Alain Djissikadié et Arsène Do Marcolino — porte ses fruits. « Il y a beaucoup de joueurs qui découvrent la première division. Avec l’expérience de cette année, je pense que la prochaine saison produira de meilleurs fruits. On ne voit que les trois premiers, mais le 4e, le 5e et le 6e ne sont pas loin. La moindre erreur permettra à ceux qui sont derrière de rebondir. À nous de ne pas commettre cette erreur », a analysé le président.

Une concurrence rude sous le regard impartial des officiels

Fait rare dans le football national, la direction du Stade Mandji a tenu à féliciter les officiels pour la qualité de leurs prestations. « Contrairement à l’année précédente, nous avons un bon niveau d’arbitrage. À domicile comme à l’extérieur, les arbitres sont à la hauteur. Que ce soit lors des défaites ou des matchs nuls du Stade Mandji, ils ont fait leur travail », a souligné le dirigeant port-gentillais.

Une honnêteté intellectuelle qui n’occulte pas sa prudence face aux adversaires dans la dernière ligne droite de la course au titre. « Le FC 105 n’est pas une mauvaise équipe, Mangasport reste l’équipe phare du pays et avec Vautour cela a toujours été compliqué. Oyem AC et Ogooué FC nous ont aussi donné du fil à retordre. Il faudra se méfier pour les prochaines années », a conclu le président, appelant de ses vœux le retour du beau jeu pour raviver la ferveur des derbys d’antan.