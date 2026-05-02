À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la situation socio-économique dans la province. Face à une crise persistante, les partenaires sociaux exhortent les autorités à dépasser le stade des simples déclarations pour engager des actions concrètes.

Un bilan sans équivoque

Les représentants syndicaux n’ont pas mâché leurs mots pour décrire une province durement frappée par la récession. Le chiffre avancé est particulièrement lourd : près de 70 % des entreprises locales auraient mis la clé sous la porte. Cette hécatombe économique a entraîné dans son sillage des vagues de licenciements massifs, souvent opérés au mépris des dispositions légales, fragilisant un tissu social déjà précaire.

Le défilé et décorations et images Crédit photos : Jacques Rovaria Djodji/Info241.com ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la... ​​​​​​​1er Mai à Port-Gentil : L’intersyndicale dresse un bilan sombre et presse le gouvernement Oligui d’agir À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce 1er mai 2026, l’intersyndicale professionnelle de l’Ogooué-Maritime a dressé un constat alarmant de la...

Placée sous le thème national « Uni pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national », cette journée a également servi de tribune pour revenir sur les élections professionnelles du 28 avril dernier. L’intersyndicale a vivement critiqué l’organisation de ce scrutin, fustigeant un processus précipité et un manque criant de concertation qui, selon elle, entachent la crédibilité de l’opération.

Précarité, vie chère et services de base en déclin

Au-delà de la seule question électorale, les syndicats ont égrainé une longue liste de maux qui minent le quotidien des travailleurs mariligéens. Ils dénoncent notamment :

Le recul des droits : Une entrave récurrente à la liberté syndicale et l’absence d’un véritable dialogue social.

La crise sociale : La précarisation grandissante des agents publics, couplée à une insécurité croissante et à la flambée des prix (la vie chère).

La défaillance des infrastructures : La dégradation continue des secteurs de la santé et de l’éducation, aggravée par des délestages chroniques en eau et en électricité.

L’urgence humanitaire : La situation dramatique de certains employés cumulant plusieurs mois d’arriérés de salaires, laissés à l’abandon sans aucune couverture sociale.

Un cahier de charges exigeant pour inverser la tendance

Face à l’urgence, l’intersyndicale ne s’est pas contentée de dénoncer. Elle a soumis au gouvernement une série de revendications fortes pour soulager les populations :

Revalorisation salariale : Fixation du revenu minimum mensuel à 250 000 FCFA et révision immédiate des grilles salariales.

Bouclier tarifaire : Régulation stricte des prix des produits de première nécessité et suppression des taxes jugées excessives.

Renforcement institutionnel : Recrutements massifs dans les secteurs vitaux (santé, éducation, inspection du travail) et création d’un Tribunal du travail dédié à la province.

Gouvernance : Mise aux normes internationales de l’administration du travail et amélioration concrète du dialogue social.

En conclusion, si l’intersyndicale reconnaît volontiers aux nouvelles autorités une "volonté affichée" d’engager des réformes, elle insiste sur le fait que le temps presse. L’heure n’est plus aux promesses, mais à la traduction immédiate de ces intentions en résultats tangibles et mesurables pour des travailleurs dont les conditions de vie continuent de se détériorer.