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Gabon : L’UDB d’Oligui Nguema essoufflé, se rêve déjà d’un grand congrès de la refondation

Publié le 18 mai 2026 à 10h24min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Ader Yadano
Politique
Gabon : L’UDB d’Oligui Nguema essoufflé, se rêve déjà d’un grand congrès de la refondation
Gabon : L’UDB d’Oligui Nguema essoufflé, se rêve déjà d’un grand congrès de la refondation © 2026 D.R./Info241
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Créée de toutes pièces en juillet dernier, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a aujourd’hui tout d’un véritable ogre politique. En quelques mois d’existence, la jeune formation fondée par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est imposée avec une suprématie écrasante, contrôlant désormais plus de 70 % des sièges au sein des deux chambres du Parlement. Pourtant, derrière cette hégémonie électorale fulgurante, le parti présidentiel peine à masquer des lacunes structurelles qui l’obligent à revoir sa copie en vue de son tout premier congrès prévu en juillet prochain.

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Très attendues par les militants, ces futures assises ont un objectif vital : « refonder de fond en comble » cette imposante machine électorale pour lui « donner véritablement une âme » et une réelle lisibilité sur le terrain. Jusqu’à présent, le secrétariat général du parti s’est contenté de surfer sur l’immense popularité de son président fondateur pour exister. Une stratégie de facilité, souvent fustigée, qui traduit le manque d’une véritable armature militante capable de faire vivre le parti au-delà de la seule figure présidentielle.

 Un déploiement stratégique vers l’arrière-pays

Conscient des critiques pointant du doigt sa relative discrétion, le secrétaire général de l’UDB, Mays Mouissi, semble enfin avoir pris la mesure de l’urgence. Depuis quelques semaines, la direction du parti a enclenché la vitesse supérieure en multipliant les installations de ses cellules de base. Après avoir investi le Grand Libreville, avec notamment l’installation très médiatisée des nouveaux responsables du sixième arrondissement de la capitale, l’état-major lorgne désormais l’arrière-pays pour asseoir son ancrage territorial.

L’actuel SG et son staff au rendez-vous de cette future échéance

Cette opération de maillage national prendra une tournure décisive dans les tout prochains jours. Selon le chronogramme établi, Mays Mouissi est attendu le 25 mai dans la province du Moyen-Ogooué. Trois jours plus tard, cette caravane politique mettra le cap sur l’Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué. Ces descentes sur le terrain sont perçues par les cadres de la formation comme une étape essentielle pour consolider l’organisation interne et raviver la mobilisation des troupes autour des idéaux du parti.

 Le défi de la mobilisation face au bilan imminent

Toutefois, la direction sait qu’elle marche sur des œufs. Au siège du parti, les réunions préparatoires se multiplient afin de donner un cachet particulier à ces déplacements provinciaux. L’enjeu est de taille : il s’agit d’éviter à tout prix le syndrome des chaises vides, comme l’ont déploré certains observateurs lors de récentes cérémonies d’installation dans la capitale gabonaise. Pour asseoir sa légitimité populaire, l’UDB doit démontrer qu’elle est capable de drainer les foules par elle-même.

Dans exactement deux mois, Mays Mouissi et son équipe devront présenter un bilan d’étape concret et défendable lors du congrès de juillet. Ce rendez-vous s’annonce comme un tournant décisif pour la jeune formation. Il ne s’agira plus seulement d’afficher une insolente majorité parlementaire, mais de prouver que le parti d’Oligui Nguema est devenu une force politique structurée, véritablement ancrée dans le quotidien des Gabonais.

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