RDC : Au moins 69 civils tués lors d’une attaque meurtrière de la milice Codeco en Ituri

Le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) a de nouveau été le théâtre d’une effroyable flambée de violence. À la fin du mois d’avril, au moins 69 personnes ont tragiquement perdu la vie lors d’une attaque menée par une milice communautaire armée, a rapporté ce samedi l’Agence France-Presse (AFP). S’appuyant sur les remontées de sources locales et sécuritaires concordantes, l’agence de presse précise que ce massacre de grande ampleur a essentiellement coûté la vie à des populations civiles sans défense.

Cette incursion meurtrière a spécifiquement ciblé plusieurs villages isolés de la province de l’Ituri, une région stratégique mais régulièrement endeuillée par les conflits ethniques et armés. Face à l’ampleur du drame, les autorités congolaises pointent directement du doigt la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) comme étant l’auteur de ces exactions. Cette milice, qui prétend défendre les intérêts d’une frange de la population locale, est fortement soupçonnée d’avoir orchestré cette énième expédition punitive.

Ce nouveau bain de sang vient rappeler l’extrême volatilité de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC, où de multiples groupes armés continuent de dicter leur loi au mépris de la vie humaine. En frappant des zones reculées et particulièrement vulnérables, les assaillants soulignent une fois de plus les défis colossaux auxquels font face les forces de défense pour restaurer l’autorité de l’État, pacifier la région et protéger durablement les habitants meurtris de l’Ituri.