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Baccalauréat 2026 au Gabon : 6 nouveaux centres d’examen créés pour un stress en moins aux candidats

Publié le 16 mai 2026 à 12h10min MàJ : //
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Baccalauréat 2026 au Gabon : 6 nouveaux centres d’examen créés pour un stress en moins aux candidats
Baccalauréat 2026 au Gabon : 6 nouveaux centres d’examen créés pour un stress en moins aux candidats © 2026 D.R./Info241

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Afin de faciliter le bon déroulement du baccalauréat de l’enseignement général, la direction générale des examens et concours a acté une importante réorganisation de sa carte nationale pour la session 2026. Conformément à un arrêté daté du 20 avril dernier, Franck Doukaga, le directeur général, a officialisé la création de six nouveaux centres de composition répartis dans cinq provinces du pays. Cette mesure pragmatique vise avant tout à rapprocher les candidats de leurs lieux de résidence afin de réduire les longs déplacements, limiter les risques sécuritaires et atténuer une pression psychologique souvent perçue comme un facteur d’échec.

Dans la province de l’Estuaire, ce redéploiement vient soulager de nombreuses familles dont les élèves étaient jusqu’alors contraints de rallier le centre de Libreville. La commune d’Owendo bénéficie ainsi de l’ouverture d’un nouveau centre au sein du complexe scolaire d’Alenakiri. Par ailleurs, les candidats affectés habituellement au centre de Quaben, fermé cette année pour cause de travaux, composeront désormais au lycée militaire Gustave-Anguilet, situé dans la commune d’Akanda. Une réaffectation qui évitera à ces jeunes d’avoir à parcourir plusieurs kilomètres au petit matin les jours d’épreuves.

L’arrière-pays tire également profit de cette politique de décentralisation qui met fin au casse-tête des déplacements coûteux vers les chefs-lieux de province. La Ngounié se dote de deux nouveaux espaces de composition implantés au lycée Léon-Mboumba de Fougamou et au lycée Théodore-Kwaou de Mandji. Dans l’Ogooué-Ivindo, les épreuves se tiendront au lycée Daniel-Hubert-N’nang-Ekamkam d’Ovan. Enfin, l’Ogooué-Lolo et le Woleu-Ntem complètent cette nouvelle architecture avec l’ouverture de centres dédiés respectivement au lycée Célestin-Moukodoum-Ittah de Pana et au lycée public Moïse-Nkoghe-Mve de Mitzic.

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