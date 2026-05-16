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Grand Libreville : La SEEG prévoit une grosse coupure d’électricité de 8h ce dimanche dans plusieurs quartiers

Publié le 16 mai 2026 à 19h04min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Grand Libreville : La SEEG prévoit une grosse coupure d’électricité de 8h ce dimanche dans plusieurs quartiers
Grand Libreville : La SEEG prévoit une grosse coupure d’électricité de 8h ce dimanche dans plusieurs quartiers © 2026 D.R./Info241
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Les week-ends de repos paisible devront repasser pour de nombreux ménages du Grand Libreville. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé, via un communiqué rendu public ce vendredi 15 mai et parvenu à Info241, une vaste interruption de la fourniture en électricité pour ce dimanche 17 ma jusqu’en fin d’après-midi. Une coupure programmée d’une durée de huit heures qui impactera lourdement le quotidien des usagers.

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Cette longue privation d’énergie n’est pas la conséquence d’une énième avarie technique dont l’entreprise d’Etat a le secret depuis des mois, mais répond à une exigence opérationnelle. L’entreprise d’énergie procède actuellement au déploiement d’une nouvelle infrastructure sur la ligne de transport électrique 90 kV reliant Owendo à Bisségué. Il s’agit spécifiquement d’effectuer des travaux complexes de raccordement d’un nouveau câble aérien de technologie ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) au poste source situé à la centrale thermique d’Owendo.

 Une trentaine de secteurs résidentiels impactés

Le désagrément s’étendra sur une très large plage horaire, précisément de 7h30 à 15h30. Ce laps de temps, particulièrement long pour un jour de repos hebdomadaire, paralysera les activités domestiques et économiques dans une trentaine de secteurs. Les zones ciblées par ces fortes perturbations se concentrent majoritairement dans la commune d’Owendo et dans la périphérie sud de la capitale gabonaise.

Le communiqué de la société publique

Les riverains de plusieurs quartiers denses devront s’armer d’une grande patience tout au long de la journée. La SEEG a dressé une liste exhaustive incluant les secteurs d’Acaé, d’Alénakiri, d’Akournam 1 et 2, d’Awoungou, ainsi que Bangos et Barracuda. Les foyers situés à Beau séjour, Bikélé-nzong, Bikélé-rails, Bizango, Bizango-rails et au carrefour SNI Owendo sont également directement concernés par ce black-out programmé.

 L’industrie portuaire et la banlieue sud à l’arrêt

La liste des zones privées de courant ne s’arrête pas aux seules zones d’habitation, puisqu’elle englobe aussi des axes névralgiques et des carrefours économiques. La cité Octra, la zone derrière la Pédiatrie, Essassa, l’IAI, Lalala à droite, Mélen et Mindoubé 1 et 2 subiront les mêmes désagréments. Le réseau sera également coupé à Nomba Domaine, Ozoungué, Pont Nomba, dans les PK 9, 10 et 11, ainsi qu’à Razel, Soduco et Sogatol.

Plus inquiétant pour l’économie locale, les poumons industriels que sont l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) et le port d’Owendo subiront de plein fouet cette coupure dominicale. Consciente des vives frustrations occasionnées, la SEEG a tenu à remercier sa clientèle pour sa bonne compréhension, justifiant ce sacrifice par la volonté de garantir « une meilleure qualité de service ». Les ménages et les opérateurs économiques sont donc invités à prendre leurs précautions pour affronter cette rude journée sans électricité.

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