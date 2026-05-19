Owendo : Un gabonais de 70 ans retrouvé mort dans un motel, la thèse de l’aphrodisiaque foudroyant explorée

La paisible soirée du vendredi 15 mai a viré au cauchemar dans le quartier Bananier, situé dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo. Le corps sans vie d’un homme approchant la soixante-dixaine a été découvert à l’intérieur d’une chambre de motel, soulevant une vague d’interrogations et de rumeurs dans le voisinage, rapporte ce mardi L’Union.

L’identité du défunt n’a pas encore été officiellement communiquée par les autorités. Cependant, les circonstances troublantes de cette disparition soudaine alimentent déjà toutes les spéculations. L’homme, qui semblait en bonne santé apparente à son arrivée, a été retrouvé mort dans un établissement où il était venu chercher un moment d’intimité.

Une macabre découverte par le gardien

Selon des sources proches des services de police, c’est le vigile de l’établissement hôtelier qui a fait cette découverte tragique en début de soirée. Constatant que le client, qui avait pris possession des lieux sur le coup de 17 heures, avait largement dépassé le temps de location de la chambre, le gardien a décidé d’aller s’enquérir de la situation.

Une vue des lieux du drame

En pénétrant dans la pièce pour lui signifier que son temps de repos était arrivé à son terme, le vigile a eu la mauvaise surprise de trouver le corps inanimé du client. Détail troublant rapporté par les premiers témoins sur les lieux : la victime était encore entièrement vêtue, suggérant une mort subite avant même qu’un quelconque acte n’ait pu se produire.

Le mystère du petit flacon vide

Mais c’est un élément matériel précis qui a rapidement enflammé les discussions : un petit flacon, totalement vidé de son contenu, a été retrouvé aux pieds de la victime. Cette découverte a suffi pour que les langues se délient, évoquant la consommation d’un produit aphrodisiaque que l’homme aurait ingéré en attendant l’arrivée d’une potentielle conquête. D’autres penchants locaux penchent plus simplement pour une crise cardiaque foudroyante.

Face à ce drame, le gardien a immédiatement informé son patron qui a, à son tour, alerté les forces de l’ordre. La police technique et scientifique, appuyée par les sapeurs-pompiers, a été dépêchée sur les lieux du drame pour procéder aux constatations d’usage. Si la piste du stimulant mortel est sur toutes les lèvres, seules des enquêtes approfondies permettront d’établir les causes exactes de ce décès qui a plongé une famille en larmes.