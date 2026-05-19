Buscador
Info241Jeux |Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le mardi 19 mai 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Éliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A
urgentÉliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
Incompréhension

Owendo : Un gabonais de 70 ans retrouvé mort dans un motel, la thèse de l’aphrodisiaque foudroyant explorée

Publié le 19 mai 2026 à 11h31min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
Société
Owendo : Un gabonais de 70 ans retrouvé mort dans un motel, la thèse de l’aphrodisiaque foudroyant explorée
Image illustrative © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/owendo-un-gabonais-de-70-ans-retrouve-mort-dans-un-motel-la,11940
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11940

Plus de sujets

Grand Libreville : La SEEG prévoit une grosse coupure d’électricité de 8h ce dimanche dans plusieurs quartiers

Gamba : Un agent de la SEEG perd la vie, électrocuté en pleine intervention pour rétablir l’électricité

Saisie de kobolos à Port-Gentil : Un jeune gabonais de 21 ans arrêté avec un butin de 20 millions

Bilie-By-Nze en liberté provisoire : La justice gabonaise dit non, son parti crie aux loups !

Cambriolage du tribunal de Port-Gentil : l’ex employé et son complice condamnés à 5 ans de prison ferme

La paisible soirée du vendredi 15 mai a viré au cauchemar dans le quartier Bananier, situé dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo. Le corps sans vie d’un homme approchant la soixante-dixaine a été découvert à l’intérieur d’une chambre de motel, soulevant une vague d’interrogations et de rumeurs dans le voisinage, rapporte ce mardi L’Union.

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

L’identité du défunt n’a pas encore été officiellement communiquée par les autorités. Cependant, les circonstances troublantes de cette disparition soudaine alimentent déjà toutes les spéculations. L’homme, qui semblait en bonne santé apparente à son arrivée, a été retrouvé mort dans un établissement où il était venu chercher un moment d’intimité.

Une macabre découverte par le gardien

Selon des sources proches des services de police, c’est le vigile de l’établissement hôtelier qui a fait cette découverte tragique en début de soirée. Constatant que le client, qui avait pris possession des lieux sur le coup de 17 heures, avait largement dépassé le temps de location de la chambre, le gardien a décidé d’aller s’enquérir de la situation.

Une vue des lieux du drame

En pénétrant dans la pièce pour lui signifier que son temps de repos était arrivé à son terme, le vigile a eu la mauvaise surprise de trouver le corps inanimé du client. Détail troublant rapporté par les premiers témoins sur les lieux : la victime était encore entièrement vêtue, suggérant une mort subite avant même qu’un quelconque acte n’ait pu se produire.

Le mystère du petit flacon vide

Mais c’est un élément matériel précis qui a rapidement enflammé les discussions : un petit flacon, totalement vidé de son contenu, a été retrouvé aux pieds de la victime. Cette découverte a suffi pour que les langues se délient, évoquant la consommation d’un produit aphrodisiaque que l’homme aurait ingéré en attendant l’arrivée d’une potentielle conquête. D’autres penchants locaux penchent plus simplement pour une crise cardiaque foudroyante.

Face à ce drame, le gardien a immédiatement informé son patron qui a, à son tour, alerté les forces de l’ordre. La police technique et scientifique, appuyée par les sapeurs-pompiers, a été dépêchée sur les lieux du drame pour procéder aux constatations d’usage. Si la piste du stimulant mortel est sur toutes les lèvres, seules des enquêtes approfondies permettront d’établir les causes exactes de ce décès qui a plongé une famille en larmes.

Réagir

Ajoutez votre commentaire

Partagez une réaction, une information complémentaire ou un point de vue argumenté.

Commentaires 0

Plus récents

Aucun commentaire pour le moment.

Lancez la conversation avec un retour utile, une précision ou une réaction argumentée.


-

À lire absolument

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités