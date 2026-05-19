National-Foot 1 : l’US Bitam sort enfin la tête de l’eau, Stade Mandji reprend les commandes

Le bas de tableau a enfin tremblé autrement pour l’Union sportive de Bitam dans le championnat gabonais de football. Après une première partie de saison catastrophique, le club nordiste a signé sa première victoire de l’exercice en dominant Lozosport (2-0), samedi, au stade Gaston-Peyrille. Cette 14e journée du National-Foot 1 a aussi confirmé le mano a mano en tête du championnat, avec l’ASO Stade Mandji de nouveau leader devant l’AS MangaSport, dans une course au titre qui reste plus ouverte que jamais.

L’USB attendait ce moment depuis des semaines. Lanterne rouge, plombée par ses difficultés sportives et administratives, la formation de Bitam a enfin débloqué son compteur de victoires devant son public. Face à Lozosport, les Nordistes ont fait la différence grâce à un but contre son camp en début de rencontre, avant que Freddy Ngomo Obiang ne scelle le succès en seconde période.

Bitam respire, Lozosport s’enfonce

Cette victoire 2-0 ne sort pas encore l’US Bitam de la zone rouge, mais elle change le climat autour du club. Au classement publié après la 14e journée, l’USB reste 14e avec 3 points en 12 matchs, pour un bilan d’une victoire et onze défaites, avec 5 buts marqués contre 37 encaissés. Le retard demeure lourd, mais ce premier succès offre au moins un point d’appui psychologique à une équipe qui n’avait jusque-là connu que frustrations et revers.

Résultats de la 14e journée du National-Foot 1

Équipe / sujet Résultat ou situation Chiffres clés Lecture sportive US Bitam Victoire contre Lozosport 2-0 Première victoire de la saison pour l’USB, qui respire enfin après un début de championnat catastrophique. Lozosport Défaite à Bitam 0-2 Mauvaise opération pour un concurrent direct du bas de tableau. ASO Stade Mandji Victoire sur la pelouse du FC 105 2-1 Le club de Port-Gentil reprend la tête du championnat après son succès à l’extérieur. FC 105 Défaite à domicile face au leader 1-2 Revers frustrant face à une équipe de Stade Mandji qui reste solide dans la course au titre. AS MangaSport Victoire face au Stade Migovéen 2-1 Le champion en titre reste au contact du leader, à seulement un point. Stade Migovéen Défaite contre MangaSport 1-2 Le club reste dans le haut du tableau, mais perd une occasion de se rapprocher du podium. Lambaréné AC Victoire contre Ogooué FC 2-0 Bonne opération au classement, avec trois points précieux dans le ventre mou. Ogooué FC Défaite à Lambaréné 0-2 Coup d’arrêt pour le 4e du championnat, qui laisse filer des points importants. Bouenguidi Sports Nul face à AS Dikaki 1-1 Résultat moyen pour Bouenguidi, qui reste dans la seconde moitié du classement. AS Dikaki Nul contre Bouenguidi Sports 1-1 Point utile mais insuffisant pour sortir franchement de la zone dangereuse. AO CMS Nul face à US Oyem 1-1 Partage des points dans une affiche équilibrée. US Oyem Nul contre AO CMS 1-1 Résultat sans grand changement au classement. Vautour Club Victoire sur la pelouse d’Oyem AC 1-0 Belle opération à l’extérieur face au 3e du championnat. Oyem AC Défaite à domicile contre Vautour Club 0-1 Mauvaise opération pour le club du Nord, qui perd du terrain sur le duo de tête.

Lozosport, battu à Bitam, reste également dans une situation inconfortable. Le club pointe à la 12e place avec 12 points en 14 journées, juste devant l’AS Dikaki, 13e avec 5 points. En bas de tableau, la lutte pour le maintien s’annonce donc très tendue, d’autant que l’USB compte deux matchs de moins que plusieurs concurrents directs et peut encore espérer réduire l’écart si elle confirme ce réveil.

Stade Mandji repasse devant MangaSport

En haut du tableau, l’ASO Stade Mandji a répondu présent. Battu lourdement lors de la précédente journée par MangaSport, le club de Port-Gentil a relevé la tête en allant s’imposer sur la pelouse du FC 105 (2-1). Ce succès lui permet de reprendre la première place avec 35 points en 14 matchs, devant l’AS MangaSport, 2e avec 34 points.

Classement après la 14e journée

Rang Équipe Points Matchs joués Bilan Différence de buts 1 ASO Stade Mandji 35 14 11 V, 2 N, 1 D +19 2 AS MangaSport 34 14 11 V, 1 N, 2 D +20 3 Oyem AC 28 14 9 V, 1 N, 4 D +10 4 Ogooué FC 23 14 7 V, 2 N, 5 D +3 5 Stade Migovéen 23 14 7 V, 2 N, 5 D +2 6 FC 105 22 14 7 V, 1 N, 6 D +3 7 AO CMS 21 14 5 V, 6 N, 3 D +4 8 Lambaréné AC 20 14 6 V, 2 N, 6 D +4 9 Vautour Club 18 13 5 V, 3 N, 5 D +3 10 US Oyem 15 13 4 V, 3 N, 6 D -2 11 Bouenguidi Sports 12 14 2 V, 6 N, 6 D -5 12 Lozosport 12 14 3 V, 3 N, 8 D -6 13 AS Dikaki 5 14 1 V, 2 N, 11 D -23 14 US Bitam 3 12 1 V, 0 N, 11 D -32

Le champion en titre n’a pourtant pas flanché. MangaSport a dominé le Stade Migovéen (2-1), mais reste à une longueur du leader. Le duel entre les deux locomotives du championnat reste donc totalement relancé, avec un Stade Mandji solide statistiquement : 11 victoires, 2 nuls, une seule défaite, 25 buts marqués et seulement 6 encaissés, soit la meilleure différence de buts du championnat avec +19.

Oyem AC reste sur le podium

Derrière les deux premiers, Oyem Athletic Club conserve la troisième place avec 28 points. Mais sa défaite à domicile face à Vautour Club (0-1) ralentit sa dynamique et l’éloigne légèrement du duo de tête. Ogooué FC, battu à Lambaréné (2-0), reste 4e avec 23 points, à égalité avec le Stade Migovéen, 5e, également crédité de 23 points.

Les autres résultats de cette 14e journée ont confirmé l’équilibre du ventre mou. Bouenguidi Sports et l’AS Dikaki se sont quittés sur un nul (1-1), tandis que l’AO CMS et l’US Oyem ont également partagé les points sur le même score. Lambaréné AC, vainqueur d’Ogooué FC, réalise l’une des bonnes opérations de la journée et grimpe à 20 points, juste derrière l’AO CMS, 7e avec 21 points.

Les buteurs aussi se disputent la lumière

Au classement des buteurs après la 14e journée, Ndwangou Iga Natanael, de l’ASO Stade Mandji, garde la tête avec 9 réalisations. Il devance Ovono Essogo Emmanuel Romes T., de l’AS MangaSport, auteur de 8 buts. Derrière eux, Lipengue Makila Saint-Lip Moïse, Okoua Nkany Farnya Kaled et Nzamba Caleb comptent chacun 6 buts, preuve que la lutte offensive reste elle aussi très disputée.

Classement des buteurs après la 14e journée

Rang Joueur Club Buts 1 Ndwangou Iga Natanael ASO Stade Mandji 9 2 Ovono Essogo Emmanuel Romes T. AS MangaSport 8 3 Lipengue Makila Saint-Lip Moïse Ogooué FC 6 4 Okoua Nkany Farnya Kaled AS MangaSport 6 5 Nzamba Caleb Vautour Club 6 6 Meye Me Ndong Gabriel Fils AS MangaSport 5 7 Mokonou Delphin Oyem AC 5

La 15e journée, programmée cz mardi 19 et mercredi 20 mai, promet déjà de nouveaux tournants. L’US Bitam ira défier l’US Oyem à Akouakam, tandis que Stade Mandji recevra Oyem AC à Port-Gentil dans un choc majeur du haut de tableau. MangaSport se déplacera face à l’AS Dikaki à Lambaréné, avec l’objectif de maintenir la pression sur le leader. Pour l’USB, l’enjeu sera simple : prouver que la victoire contre Lozosport n’était pas un simple sursaut, mais le début d’une vraie opération sauvetage.

Affiches de la 15e journée