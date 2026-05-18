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Ebola : l’Union africaine et l’OMS en alerte maximale face à la flambée de cas en RDC et en Ouganda

Publié le 18 mai 2026 à 15h54min MàJ : //
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Ebola : l’Union africaine et l’OMS en alerte maximale face à la flambée de cas en RDC et en Ouganda
Ebola : l’Union africaine et l’OMS en alerte maximale face à la flambée de cas en RDC et en Ouganda © 2026 D.R./Info241

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L’Union africaine (UA) a fait part ce lundi 18 mai de sa profonde préoccupation face à la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda. Face à la propagation inquiétante de cette souche virale jugée particulièrement létale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement décrété une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis son siège d’Addis-Abeba, l’institution panafricaine a lancé un appel pressant à une mobilisation accrue afin d’endiguer le risque imminent d’une propagation à l’échelle régionale.

Sur le terrain, la situation épidémiologique s’avère extrêmement critique. Selon le ministère congolais de la Santé, la RDC recense déjà près de 350 cas suspects et 91 décès potentiellement liés à cette nouvelle flambée, frappant majoritairement des jeunes de 20 à 39 ans, avec une prévalence féminine dépassant les 60 %. L’épicentre de cette crise sanitaire se situe dans la province isolée de l’Ituri, au nord-est du pays, à la lisière de l’Ouganda et du Soudan du Sud. L’accès particulièrement difficile à cette zone frontalière complique lourdement la surveillance épidémiologique, laissant planer de fortes incertitudes quant à l’ampleur véritable de la propagation.

Face à cette menace, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a fermement salué la réactivité des autorités locales ainsi que l’abnégation des personnels soignants mobilisés en première ligne dans des conditions extrêmes. Insistant sur l’impératif d’une action collective et coordonnée, il a mandaté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) pour piloter la riposte continentale en synergie avec l’OMS et les différents partenaires. « La protection des vies africaines et la sauvegarde de notre sécurité sanitaire continentale restent notre plus haute priorité », a-t-il martelé dans son communiqué, exhortant les États membres à intensifier sans délai leur soutien logistique et financier aux pays touchés ou exposés.

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