Franceville : La mairie déclare la guerre à l’accès des mineurs aux bars et autres débits de boissons

Dans une volonté affichée de protéger la jeunesse, le maire de la commune de Franceville, dans le sud-est du pays, a décidé de taper du poing sur la table. Par le biais d’une note circulaire rendue publique le 15 mai, Fernand Paulin Joumas, dit « Salamba », a fermement rappelé l’interdiction formelle faite aux mineurs de fréquenter les bars, bistrots, boîtes de nuit et autres débits de boissons. Cette mesure de salubrité publique s’accompagne d’une prohibition stricte de la consommation d’alcool et de cigarettes, ainsi que d’une restriction des déplacements non encadrés par des adultes après 18 heures.

Pour justifier ce rappel à l’ordre, l’édile a vivement dénoncé la présence persistante d’adolescents dans des espaces de loisirs nocturnes qu’il juge « nuisibles et contre-productifs pour leur plein épanouissement ». Face à la recrudescence des comportements à risque au sein de sa juridiction, le premier magistrat de la ville a lancé un appel pressant à la responsabilité collective. Il a notamment convié les parents d’élèves et les responsables des différents établissements scolaires de la localité à renforcer considérablement leurs actions de sensibilisation et leur niveau de vigilance au quotidien.

S’adressant directement aux tenanciers des établissements de nuit et autres espaces de divertissement, Fernand Paulin Joumas s’est montré particulièrement intransigeant quant à l’application stricte de la loi. Avertissant qu’ « aucune tolérance ne sera admise », l’autorité municipale a tenu à mettre en garde les opérateurs économiques qui tenteraient de s’y soustraire : « Toute personne contrevenant à la norme édictée fera l’objet de poursuites judiciaires ». À travers cette offensive réglementaire, l’institution municipale entend assainir les mœurs urbaines et garantir un environnement véritablement propice au développement sécurisé des enfants.