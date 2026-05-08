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Commune d’Akanda : le conseil municipal adopte un budget primitif 2026 en hausse de 51 %

Publié le 8 mai 2026 à 09h40min MàJ : //
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Commune d’Akanda : le conseil municipal adopte un budget primitif 2026 en hausse de 51 %
Commune d’Akanda : le conseil municipal adopte un budget primitif 2026 en hausse de 51 % © 2026 D.R./Info241

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Le conseil municipal de la commune d’Akanda a adopté à l’unanimité son budget primitif pour l’exercice 2026 lors d’une session tenue à la Sablière, en présence de la gouverneure de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba. Sous la direction du président du conseil, Michel Léandre Delbrah Ndassy, les conseillers ont validé une enveloppe équilibrée en recettes et en dépenses s’élevant à 2,426 milliards de francs CFA. Ce montant représente une augmentation significative de 51 % par rapport à l’enveloppe de 1,627 milliard de francs CFA allouée l’année précédente, marquant une volonté affichée de relancer l’action municipale.

Dans le détail de cette nouvelle architecture financière, la part consacrée à l’investissement connaît un bond remarquable, s’établissant à 503,5 millions de francs CFA, soit 21 % du budget global contre seulement 8 % auparavant. Les dépenses de fonctionnement, bien qu’en baisse proportionnelle (79 % contre 92 %), absorbent encore 1,922 milliard de francs CFA. Cette réorientation des fonds vise à financer des priorités claires telles que l’amélioration des voiries, la lutte contre l’insalubrité et l’accès à l’eau et à l’électricité. « Voter un budget, c’est choisir des priorités, assumer des arbitrages », a souligné l’édile, annonçant par ailleurs la fin progressive de la privatisation de l’entretien routier au profit du recrutement de jeunes désœuvrés en emplois temporaires.

Malgré les difficultés de trésorerie héritées de l’exercice 2025, ce vote unanime pose les jalons des futurs projets de développement d’Akanda, avec l’intégration inédite d’une ligne budgétaire dédiée aux études préparatoires. La commission financière de la mairie a désormais pour mission de se réunir afin d’intégrer les derniers amendements soumis par les conseillers, en particulier ceux relatifs aux aspects sociaux de la commune. Ces ultimes ajustements feront l’objet d’une présentation détaillée en vue du vote du budget additionnel, prévu au plus tard le 30 juin 2026.

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