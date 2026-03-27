Fégafoot : Nguema Edou, Zogo Mintsa et Essia Ndong font bloc pour exiger l’annulation du processus électoral

Le climat se crispe considérablement autour de la course à la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), dont le scrutin est prévu pour le 18 avril prochain. Ce vendredi 27 mars, à Libreville, trois prétendants au fauteuil présidentiel ont officiellement annoncé la création d’une coalition inédite. Axel Nguema Edou, Gabin Zogo Mintsa et Darneau Essia Ndong ont décidé d’unir leurs forces non pas pour battre campagne, mais pour contester vigoureusement la régularité du processus électoral en cours, selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Cette fronde s’articule autour d’une démarche judiciaire et institutionnelle forte. Les contestataires estiment que les conditions de transparence et d’équité ne sont absolument pas réunies pour garantir un scrutin crédible. Portant la voix de ce collectif naissant, Gabin Zogo Mintsa a dévoilé la stratégie offensive de la coalition. « Nous avons saisi les juridictions nationales afin de normaliser et assainir les institutions sportives du secteur footballistique de notre pays », a-t-il déclaré, en insistant fermement sur le fait que « le collège électoral doit être composé de personnes neutres ».

Des organes de gestion du scrutin désavoués

Les griefs portés par ce trio ciblent directement les organes mis en place pour encadrer cette élection cruciale pour l’avenir du sport roi au Gabon. Axel Nguema Edou s’est montré particulièrement incisif à l’égard de la commission électorale et de la commission de recours. « Nous avons présenté tous les griefs que nous avons relevés auprès des commissions qui ont été mises en place », a-t-il souligné devant la presse locale.

Pour ce candidat, la légitimité même de ces instances est désormais caduque au regard des dérives constatées. « Si la commission a bafoué les statuts et règlements de la Fégafoot, ce qui est le cas, elle n’est plus en capacité de pouvoir conduire sereinement ce processus », a argué Nguema Edou. Cette violente charge remet publiquement en question l’impartialité des arbitres de cette élection, jetant un voile de suspicion sur l’ensemble des opérations menées jusqu’à présent.

Vers une mise sous tutelle de la fédération ?

Face à ce qu’ils qualifient de dérive institutionnelle, les trois candidats coalisés estiment que la tenue de l’assemblée générale élective relèverait de la mascarade. Darneau Essia Ndong s’est voulu catégorique sur la marche à suivre pour sortir de cette zone de turbulences. « Il n’y a pas lieu aujourd’hui d’avoir une élection au niveau de la Fégafoot dans ces conditions », a-t-il affirmé, appelant à une suspension pure et simple du chronogramme actuel.

Plus qu’un simple report, le collectif milite pour une refonte totale du système de gouvernance. « Pour cela nous devons nous asseoir et réfléchir sur un nouveau modèle du football gabonais et cela passe par la normalisation », a conclu Darneau Essia Ndong. L’évocation d’une normalisation résonne comme un appel clair à la mise en place d’un comité provisoire, une procédure d’exception que ces candidats jugent désormais indispensable pour sauver l’institution de l’impasse.