Sénégal : Une importante vague de poussière attendue sur l’ensemble du pays jusqu’à jeudi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), en collaboration avec le Centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA), a émis ce mardi 12 mai une alerte concernant un important épisode de poussière. Ce phénomène atmosphérique, qui touchera progressivement l’ensemble du territoire sénégalais jusqu’au jeudi 14 mai, a d’abord affecté les localités de Podor, Linguère et Matam. Les autorités préviennent d’ores et déjà d’une forte baisse de la visibilité, susceptible de perturber lourdement la circulation routière et les activités quotidiennes.

Au-delà des désagréments matériels, cette dégradation entraîne une détérioration préoccupante de la qualité de l’air, particulièrement ressentie à Dakar. Déjà jugée mauvaise dans la capitale, la situation pourrait devenir critique au cours des prochaines 72 heures. Cette pollution exceptionnelle suscite la vive inquiétude des services sanitaires, qui redoutent une recrudescence des troubles respiratoires et des irritations, notamment chez les populations les plus vulnérables telles que les personnes âgées, les enfants et les individus souffrant d’asthme ou de bronchites chroniques.

Face à cette menace sanitaire, plusieurs recommandations de prudence ont été formulées à l’endroit de la population. Il est ainsi vivement conseillé de limiter les sorties prolongées, d’éviter les activités sportives intenses en plein air et de porter un masque protecteur en cas d’exposition à la poussière. Outre une hydratation régulière, l’Anacim et le CGQA appellent les habitants à faire preuve d’une vigilance accrue envers les personnes à risque et à suivre de près l’évolution de ce phénomène météorologique via les canaux d’information officiels.