#94 CkilsEnPensent : Les gabonais face au suicide public d’un élève à Libreville
Découvrez le 94e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et la mort publique d’un élève qui s’est jeté d’une passerelle piétonne à Libreville".
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Ce lundi 9 mars, Libreville a enregistré la mort d’un jeune élève du lycée Léon Mba, soupçonné de trafic de « kobolos ». Selon les premiers éléments, il se serait donné la mort en se jetant du haut de la passerelle piétonne jouxtant son établissement. Que vous inspire ce drame, et que pensez-vous des craintes judiciaires qui pèsent sur les jeunes impliqués dans le détournement de ces produits ? Que doivent faire les autorités pour prévenir de tels drames ? Comment éloigner les jeunes de ces substances, détournées de leur usage initial ?
#CkilsEnPensent : épisode 94
Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria
Réalisation : Cédrin Mounziégou
Infographie et montage : BC Graphics
@info241.com
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