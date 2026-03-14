Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le samedi 14 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
Micro-trottoir

#94 CkilsEnPensent : Les gabonais face au suicide public d’un élève à Libreville

Publié le 14 mars 2026 à 17h00min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 1 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
#CkilsEnPensent
#94 CkilsEnPensent : Les gabonais face au suicide public d’un élève à Libreville
#94 CkilsEnPensent : Les gabonais face au suicide public d’un élève à Libreville © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/94-ckilsenpensent-les-gabonais-face-au-suicide-public-d-un-eleve,11662
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11662

Plus de sujets

#93 CkilsEnPensent : Les gabonais face à la suspension controversée des réseaux sociaux

#92 CkilsEnPensent : Les gabonais face aux délestages à répétition de la SEEG et leurs conséquences

#91 CkilsEnPensent : La liberté d’expression au Gabon et les emprisonnements sous Oligui Nguema

#90 CkilsEnPensent : La grève des enseignants au Gabon et l’incarcération de syndicalistes

#89 CkilsEnPensent : L’éventuel retour de la peine de mort pour les crimes graves dont rituels

Découvrez le 94e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et la mort publique d’un élève qui s’est jeté d’une passerelle piétonne à Libreville".

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Ce lundi 9 mars, Libreville a enregistré la mort d’un jeune élève du lycée Léon Mba, soupçonné de trafic de « kobolos ». Selon les premiers éléments, il se serait donné la mort en se jetant du haut de la passerelle piétonne jouxtant son établissement. Que vous inspire ce drame, et que pensez-vous des craintes judiciaires qui pèsent sur les jeunes impliqués dans le détournement de ces produits ? Que doivent faire les autorités pour prévenir de tels drames ? Comment éloigner les jeunes de ces substances, détournées de leur usage initial ?

#CkilsEnPensent : épisode 94

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria
Réalisation : Cédrin Mounziégou
Infographie et montage : BC Graphics

@info241.com
Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article