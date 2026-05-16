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Championnats d’Afrique d’athlétisme : La gabonaise Pierrick Moulin échoue au pied du rêve à Accra

Publié le 16 mai 2026 à 14h11min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
Sports
Championnats d’Afrique d’athlétisme : La gabonaise Pierrick Moulin échoue au pied du rêve à Accra
Championnats d’Afrique d’athlétisme : La gabonaise Pierrick Moulin échoue au pied du rêve à Accra © 2026 D.R./Info241
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La sprinteuse gabonaise Pierrick-Linda Moulin n’a pas réussi à accrocher le podium du 100 mètres dames, ce mercredi 14 mai, à Accra, au Ghana. Qualifiée pour la finale de la 24e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme, l’athlète gabonaise a terminé à la 7e place, avec un chrono de 11’’80.

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Cette performance met fin aux espoirs gabonais de médaille sur cette épreuve reine du sprint féminin. Après une demi-finale maîtrisée, Pierrick Moulin abordait pourtant cette finale avec l’ambition de se mêler à la bataille pour les premières places. Mais dans une course très relevée, la Gabonaise n’a pas réussi à hausser suffisamment le rythme pour monter sur le podium.

 Une finale relevée pour la sprinteuse gabonaise

La finale du 100 mètres dames a été remportée par la Camerounaise Hervégné Kole Etam, créditée d’un chrono de 11’’48. Elle a devancé la Nigériane Rosemary Chukwuma et la Libérienne Thelma Davis, dans une course où les écarts se sont rapidement creusés entre les prétendantes au titre continental.

Les autres résultats des athlètes gabonais :

Athlète Épreuve Résultat  Analyse
Pierrick-Linda Moulin 100 m dames 11’’90 en séries, puis 7e en finale en 11’’80 Meilleure performance gabonaise, avec une finale continentale
Josée Amoussou 400 m dames 54’’92 en séries Qualification annoncée en demi-finales par l’AGP
Franck Hoye Yenda Wissy 100 m hommes 10’’90 en séries Élimination dans une série très dense
David Nguema Allogho 400 m / autres engagements Forfait après blessure Coup dur majeur pour la délégation
Rémi Ngavounga Sprint / relais 4×100 m Contracture à l’entraînement Absence ayant empêché l’entrée en lice du relais masculin
Relais 4×100 m hommes Relais Non-participation Équipe privée de compétition par les blessures

Pour Pierrick Moulin, cette 7e place reste toutefois une étape importante dans sa progression. Être présente en finale continentale confirme sa régularité au plus haut niveau africain, même si le résultat final laisse forcément des regrets. La sprinteuse gabonaise repart d’Accra sans médaille, mais avec une expérience supplémentaire dans une compétition de référence.

 Une deuxième participation riche en enseignements

Engagée uniquement sur le 100 mètres lors de cette édition, Pierrick Moulin quitte donc les Championnats d’Afrique avec un parcours arrêté en finale. Il s’agissait de sa deuxième participation à ce rendez-vous continental, après l’édition 2022 disputée à l’île Maurice, où elle avait été alignée sur 100 et 200 mètres.

Sur le sprint court, son parcours s’était alors arrêté en demi-finales, avec un chrono de 11’’90, après avoir amélioré son record personnel à 11’’70. Quatre ans plus tard, sa présence en finale à Accra marque une progression dans la hiérarchie africaine, même si le podium reste encore à conquérir. Pour la délégation gabonaise, cette sortie laisse un goût d’inachevé, mais aussi la confirmation que Pierrick Moulin demeure l’une des meilleures chances nationales sur les épreuves de vitesse.

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