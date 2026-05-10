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Gabon : L’Assemblée nationale rend hommage à son ancien président Georges Damas Aleka

Publié le 10 mai 2026 à 20h13min MàJ : //
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Gabon : L’Assemblée nationale rend hommage à son ancien président Georges Damas Aleka
Gabon : L’Assemblée nationale rend hommage à son ancien président Georges Damas Aleka © 2026 D.R./Info241

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L’Assemblée nationale a abrité ce vendredi 8 mai une cérémonie solennelle marquant le 44e anniversaire de la disparition de Georges Damas Aleka. En présence du vice-président de la République, Alexandre Hugues Barro Chambrier, et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge de la Culture, Paul Kessany, la représentation nationale a tenu à honorer cette figure emblématique du pays. Placé sous le signe du devoir de mémoire, cet événement a notamment été ponctué par le vernissage et la présentation officielle de l’ouvrage biographique intitulé « Dans un ciel concorde, Georges Damas Aleka, un homme dans l’histoire du Gabon ».

L’illustre disparu

Hôte de cette rencontre commémorative réunissant diplomates, anciens dignitaires et membres de la famille du défunt, le président de la première chambre du Parlement, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, a exprimé sa fierté d’accueillir une telle manifestation. « La représentation nationale est particulièrement honorée d’accueillir cette cérémonie en ses murs, en mémoire de cette grande personnalité de notre histoire commune, qui y exerça de hautes responsabilités, particulièrement celle de président de l’Assemblée nationale de 1964 à 1975 », a-t-il déclaré, rappelant le lien institutionnel fort liant l’illustre disparu à cet hémicycle.

Saluant le parcours d’un véritable bâtisseur, le chef de file des députés de la 14e législature a souligné l’empreinte indélébile laissée par son prédécesseur sur l’appareil étatique. « Georges Damas Aleka appartient à cette génération d’hommes d’État qui ont contribué, avec engagement, responsabilité et conviction, à la construction et à la consolidation de notre Nation », a-t-il affirmé avec déférence. Il a ainsi conclu cet hommage appuyé en réitérant, au nom de l’ensemble de ses pairs, sa volonté de saluer « la mémoire d’un homme d’État d’exception, dont le parcours demeurera à jamais une source d’inspiration pour les générations présentes et futures ».

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