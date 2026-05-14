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Grève à Schweitzer : Les agents tiennent bon malgré le paiement de 2 des 5 mois d’arriérés

Publié le 14 mai 2026 à 17h22min MàJ : //
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Grève à Schweitzer : Les agents tiennent bon malgré le paiement de 2 des 5 mois d’arriérés
Grève à Schweitzer : Les agents tiennent bon malgré le paiement de 2 des 5 mois d’arriérés © 2026 D.R./Info241

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Déclenchée le 8 avril dernier, la grève illimitée du personnel de l’hôpital Albert-Schweitzer de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, est toujours d’actualité. Malgré le récent versement de deux mois de salaires sur les quatre initialement réclamés, les agents de santé ont décidé de maintenir leur mouvement de protestation. Les grévistes conditionnent la levée de leur piquet de grève au paiement intégral de tous leurs arriérés de solde, tout en exigeant des garanties fermes quant à la régularité de leurs futures rémunérations.

Selon Evrard Moutembi, secrétaire administratif provincial de la Confédération syndicale gabonaise (Cosyga) exerçant au sein de l’établissement, les virements relatifs à février et mars ont été effectués jeudi dernier, grâce notamment aux efforts de la nouvelle direction générale et à la mise à disposition de la subvention étatique. S’il se dit à moitié satisfait de ces premières avancées, le leader syndical reste intraitable sur le reste des revendications. « Cependant, nous attendons toujours le paiement des mois de décembre 2025, janvier et avril », a-t-il précisé pour justifier la poursuite du débrayage.

En dépit de cette paralysie qui affecte le fonctionnement de cette structure sanitaire historique du centre du pays, le personnel assure qu’un service minimum demeure strictement appliqué. Les équipes médicales sur place continuent de prendre en charge les patients nécessitant une intervention immédiate. « Nous prenons les cas d’urgence, surtout avec des pronostics vitaux engagés, notamment des femmes enceintes, dont beaucoup proviennent de l’hôpital régional Georges-Rawiri de Lambaréné », ont souligné plusieurs agents, soucieux de ne pas mettre en péril la vie des personnes les plus vulnérables.

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