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CAN 2032 : Le Sénégal officialise sa candidature pour l’organisation de la compétition

Publié le 14 mai 2026 à 11h09min MàJ : //
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CAN 2032 : Le Sénégal officialise sa candidature pour l’organisation de la compétition
CAN 2032 : Le Sénégal officialise sa candidature pour l’organisation de la compétition © 2026 D.R./Info241

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Plus de quarante ans après l’édition de 1992, le Sénégal ambitionne de nouveau d’accueillir la grande messe du football africain. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a réaffirmé devant la représentation nationale, puis auprès de ses collaborateurs ce 13 mai, la volonté ferme de Dakar de se porter candidat pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2032. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie étatique globale visant à faire du pays une destination majeure du sport international, une dynamique d’ores et déjà enclenchée par la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse cette année et le projet d’abriter les futurs Jeux de la Francophonie.

Si l’ambition est légitime pour une nation devenue une véritable place forte du football africain depuis son sacre historique au Cameroun, le défi infrastructurel et logistique s’annonce colossal. Le cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF) exige en effet un minimum de six stades répondant aux standards internationaux pour accueillir ce tournoi réunissant vingt-quatre sélections. À ce jour, seule l’enceinte de Diamniadio remplit pleinement ces critères, ce qui imposera aux autorités de lancer de vastes chantiers sportifs tout en renforçant drastiquement les capacités hôtelières et les réseaux de transport à l’échelle nationale.

La course pour l’obtention de cette compétition prestigieuse promet d’être âprement disputée. Bien que l’instance faîtière du football continental n’ait pas encore officiellement ouvert la procédure d’appel à candidatures, de sérieux concurrents affûtent déjà leurs armes. L’Égypte, hôte de l’édition 2019, a d’ores et déjà fait part de son intérêt pour organiser le tournoi. D’autres dossiers ambitieux émergent également en coulisses, à l’instar d’une éventuelle candidature de l’Éthiopie ou d’un projet d’organisation conjointe associant l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie.

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