Éliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A

Les Panthères connaissent désormais leurs adversaires sur la route de la CAN 2027. Logé dans le groupe A avec le Maroc, le Niger et le Lesotho après le tirage au sort effectué ce mardi 19 mai au Caire, le Gabon devra batailler dans une poule dominée sur le papier par les Lions de l’Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022 et première nation africaine au classement FIFA. Une campagne exigeante s’ouvre pour la sélection gabonaise, avec un objectif clair : décrocher l’un des deux billets qualificatifs pour la phase finale prévue en Afrique de l’Est.

Le Maroc en grand favori du groupe

Dans cette poule, le Maroc partira avec le statut de grand favori. Les Lions de l’Atlas restent l’une des références du football africain, portés par leur parcours historique jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Leur position de première nation africaine au classement FIFA en fait l’adversaire le plus redoutable du groupe.

Équipe Statut dans le groupe Points à retenir Maroc Favori du groupe Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 et première nation africaine au classement FIFA. Gabon Candidat à la qualification Les Panthères devront viser l’une des deux premières places du groupe. Niger Adversaire direct Sélection à ne pas sous-estimer, notamment dans la bataille pour la deuxième place. Lesotho Outsider Équipe théoriquement plus abordable, mais potentiellement piégeuse dans une campagne courte.

Pour les Panthères, les confrontations face au Maroc auront donc valeur de test de très haut niveau. Le Gabon devra y afficher solidité défensive, efficacité offensive et maturité tactique pour éviter de laisser filer trop de points face au favori annoncé. Mais la qualification ne se jouera pas uniquement contre les Lions de l’Atlas.

Niger et Lesotho, deux pièges à ne pas sous-estimer

Le Niger et le Lesotho complètent ce groupe A. Sur le papier, ces deux sélections semblent plus abordables que le Maroc, mais elles ne devront surtout pas être prises à la légère. Dans ce type de campagne, les déplacements, les conditions de jeu et la capacité à gagner contre les adversaires directs font souvent la différence.

L’intégralité de la cérémonie de tirage

Le Gabon devra donc aborder ces rencontres avec sérieux, notamment à domicile, où les points perdus peuvent rapidement compliquer la course à la qualification. Dans une poule de quatre, chaque faux pas pèse lourd. Les Panthères devront viser un maximum de points contre le Niger et le Lesotho pour se donner une marge avant les confrontations les plus difficiles.

Deux billets à prendre dans chaque groupe

Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour la phase finale de la CAN 2027, programmée du 19 juin au 17 juillet 2027. La compétition sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, trois pays déjà qualifiés en tant que pays hôtes.

Élément Détail Nombre d’équipes engagées 48 sélections nationales Nombre de groupes 12 groupes de 4 équipes Qualification Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale Pays hôtes Kenya, Tanzanie et Ouganda Statut des pays hôtes Qualifiés automatiquement pour la CAN 2027 Phase finale Du 19 juin au 17 juillet 2027

La CAF a toutefois rappelé que les pays organisateurs, même s’ils participent aux éliminatoires, disposent déjà de leur billet pour la phase finale. Dans les groupes où figurent ces sélections hôtes, une seule autre équipe pourra donc obtenir sa qualification. Le groupe du Gabon n’étant pas concerné par cette configuration, les Panthères devront simplement terminer parmi les deux premières places pour rejoindre la phase finale.

Une campagne en trois fenêtres FIFA

Le calendrier des éliminatoires sera concentré sur trois fenêtres internationales. Les première et deuxième journées sont programmées du 21 septembre au 6 octobre 2026. Les troisième et quatrième journées se disputeront ensuite du 9 au 17 novembre 2026.

Journées Dates prévues Enjeu pour le Gabon 1re et 2e journées Du 21 septembre au 6 octobre 2026 Réussir l’entrée en campagne et éviter un départ sous pression. 3e et 4e journées Du 9 au 17 novembre 2026 Confirmer face aux adversaires directs et rester dans la course. 5e et 6e journées Du 22 au 30 mars 2027 Sécuriser la qualification ou jouer le tout pour le tout.

Les cinquième et sixième journées auront lieu du 22 au 30 mars 2027. Ce découpage laisse peu de place au retard à l’allumage. Le Gabon devra réussir son entrée dans la compétition dès les deux premières journées afin d’éviter une campagne sous pression permanente.

Les groupes des éliminatoires de la CAN 2027

Groupe Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 A Maroc Gabon Niger Lesotho B Égypte Angola Malawi Soudan du Sud C Côte d’Ivoire Ghana Gambie Somalie D Afrique du Sud Guinée Kenya* Érythrée E RD Congo Guinée équatoriale Sierra Leone Zimbabwe F Burkina Faso Bénin Mauritanie République centrafricaine G Cameroun Comores Namibie Congo H Tunisie Ouganda* Libye Botswana I Algérie Zambie Togo Burundi J Sénégal Mozambique Soudan Éthiopie K Mali Cap-Vert Rwanda Liberia L Nigeria Madagascar Tanzanie* Guinée-Bissau

* Pays coorganisateurs de la CAN 2027 avec qualification automatique pour la phase finale : Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le tournoi se jouera du 19 juin au 17 juillet 2027.