CAN 2027 : Le Gabon dans l’attente du tirage au sort des éliminatoires prévu ce mardi après-midi

La route vers la Coupe d’Afrique des nations 2027 débute officiellement ce mardi avec le très attendu tirage au sort des éliminatoires. Cet événement majeur, qui lance la campagne pour le tournoi continental conjointement organisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, déterminera la composition des futurs groupes de qualification. Le rendez-vous est pris pour 15 heures, heure du Gabon, afin de suivre cette cérémonie décisive pour l’avenir des sélections africaines.

L’équipe nationale du Gabon toujours sans sélectionneur officiel, aborde cette étape statutaire avec une attention toute particulière. Pour cet exercice de répartition, les Panthères sont logées dans le deuxième chapeau, désigné sous l’appellation « Pot 2 ». La sélection gabonaise connaîtra ainsi d’ici la fin de la journée l’identité de ses trois futurs adversaires de poule, une attente symbolisée par trois points d’interrogation à côté du drapeau national sur les visuels relayés par la Fédération gabonaise de football.

L’enjeu est de taille pour les joueurs gabonais mis en avant pour cette nouvelle campagne, qui devront batailler lors de ces éliminatoires officiellement baptisées « Pamoja 2027 ». L’objectif sera de terminer aux avant-postes de leur futur groupe afin de valider leur précieux billet pour la phase finale en Afrique de l’Est. Tous les regards des supporters sont désormais tournés vers ce tirage qui fixera la feuille de route sportive du pays pour les mois à venir.