Buscador
Info241Jeux |Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le mardi 19 mai 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Éliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A
urgentÉliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

CAN 2027 : Le Gabon dans l’attente du tirage au sort des éliminatoires prévu ce mardi après-midi

Publié le 19 mai 2026 à 10h22min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/can-2027-le-gabon-dans-l-attente-du-tirage-au-sort-des,2839
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Éliminatoires CAN 2027 : Le Gabon croisera le fer face au Maroc et au Niger, un tirage corsé dans le groupe A

National-Foot 1 : l’US Bitam sort enfin la tête de l’eau, Stade Mandji reprend les commandes

Championnats d’Afrique d’athlétisme : La gabonaise Pierrick Moulin échoue au pied du rêve à Accra

National foot 1 : Stade Mandji reprend son trône de champion de la phase aller et affiche ses ambitions

National-Foot 1 : Stade Mandji chute lourdement à Moanda, mais refuse de lâcher la course au titre

Sports
CAN 2027 : Le Gabon dans l’attente du tirage au sort des éliminatoires prévu ce mardi après-midi
CAN 2027 : Le Gabon dans l’attente du tirage au sort des éliminatoires prévu ce mardi après-midi © 2026 D.R./Info241

Info241

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

La route vers la Coupe d’Afrique des nations 2027 débute officiellement ce mardi avec le très attendu tirage au sort des éliminatoires. Cet événement majeur, qui lance la campagne pour le tournoi continental conjointement organisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, déterminera la composition des futurs groupes de qualification. Le rendez-vous est pris pour 15 heures, heure du Gabon, afin de suivre cette cérémonie décisive pour l’avenir des sélections africaines.

L’équipe nationale du Gabon toujours sans sélectionneur officiel, aborde cette étape statutaire avec une attention toute particulière. Pour cet exercice de répartition, les Panthères sont logées dans le deuxième chapeau, désigné sous l’appellation « Pot 2 ». La sélection gabonaise connaîtra ainsi d’ici la fin de la journée l’identité de ses trois futurs adversaires de poule, une attente symbolisée par trois points d’interrogation à côté du drapeau national sur les visuels relayés par la Fédération gabonaise de football.

L’enjeu est de taille pour les joueurs gabonais mis en avant pour cette nouvelle campagne, qui devront batailler lors de ces éliminatoires officiellement baptisées « Pamoja 2027 ». L’objectif sera de terminer aux avant-postes de leur futur groupe afin de valider leur précieux billet pour la phase finale en Afrique de l’Est. Tous les regards des supporters sont désormais tournés vers ce tirage qui fixera la feuille de route sportive du pays pour les mois à venir.

Réagir

Ajoutez votre commentaire

Partagez une réaction, une information complémentaire ou un point de vue argumenté.

Commentaires 0

Plus récents

Aucun commentaire pour le moment.

Lancez la conversation avec un retour utile, une précision ou une réaction argumentée.


-

À lire absolument

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités