Gabon : Le palais des congrès Omar Bongo réhabilité, s’offre sa première conférence concoctée par l’UA

Fraîchement inauguré le 3 mai dernier, le Palais des congrès Omar Bongo Ondimba s’apprête à passer son premier véritable test grandeur nature. Cette semaine, le jeudi 21 et vendredi 22 mai, ce joyau architectural flambant neuf accueillera la 17e retraite de haut niveau de la Commission de l’Union africaine (UA) sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Un événement d’envergure qui confirme la volonté de Libreville de se repositionner comme un carrefour incontournable des rencontres internationales sur le continent.

Ce choix de lieu est tout sauf anodin sur le plan politique et symbolique. Baptisé à la gloire de feu Omar Bongo, qui a régné d’une main de fer sur le Gabon durant 42 ans, ce bâtiment majestueux a été entièrement réhabilité sous l’impulsion des nouvelles autorités. En redonnant vie à cette infrastructure tout en conservant le nom de l’ancien patriarche, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, assume ouvertement et de manière décomplexée cet héritage historique controversé, liant le passé du pays à ses nouvelles ambitions diplomatiques.

Une grand-messe panafricaine sous le signe de la réconciliation

C’est dans cette arène chargée d’histoire que les diplomates africains et onusiens se pencheront sur une thématique brûlante : « Renforcer les cessez-le-feu, le dialogue national et la réconciliation pour une paix durable ». Les travaux seront dirigés par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA. Ils rassembleront un parterre de personnalités influentes, allant des envoyés spéciaux aux représentants permanents, en passant par les membres du prestigieux Groupe des sages et divers experts internationaux.

Le programme de ces deux jours s’annonce particulièrement dense. Une session conjointe entre l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies (ONU) constituera l’un des temps forts de la rencontre. L’objectif sera de consolider le partenariat stratégique entre les deux entités, avec des discussions pointues axées sur l’analyse intégrée des crises et la coordination des actions de maintien de la paix, conformément au cadre de coopération conjoint qui les lie.

Des recommandations attendues pour éteindre les brasiers continentaux

Concrètement, les participants enchaîneront les séances plénières et les entretiens thématiques entre dirigeants. Les débats aborderont des sujets cruciaux tels que la mise en œuvre effective des accords de cessez-le-feu, souvent fragiles sur le continent, ainsi que le rôle déterminant des femmes et des jeunes dans les processus de pacification. Les expériences des anciens chefs d’État africains en matière de gouvernance et de médiation seront également mises à contribution pour éclairer les stratégies futures.

Au terme de ces 48 heures de conclave diplomatique, impliquant également des membres du gouvernement gabonais, des recommandations concrètes sont vivement attendues. Celles-ci devront servir à renforcer les mécanismes africains de médiation, de diplomatie préventive et de gestion des conflits. Un baptême du feu qui, s’il est réussi, consacrera définitivement l’édifice rénové comme l’un des nouveaux temples de la diplomatie continentale.