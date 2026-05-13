National-Foot 1 : Stade Mandji chute lourdement à Moanda, mais refuse de lâcher la course au titre

Invaincu depuis le début de la saison, Stade Mandji a brutalement perdu son fauteuil de leader, samedi 9 mai, au stade Henri-Sylvoz de Moanda. Battu 4-0 par l’AS MangaSport lors de la 13e journée du National-Foot 1, le club de Port-Gentil reconnaît ses erreurs, assume ce premier naufrage et promet de repartir au combat avec une ambition intacte : reprendre la tête et aller chercher le titre.

Jusqu’ici solide patron du championnat, Stade Mandji a vécu une soirée noire dans le Haut-Ogooué. Face au champion sortant, les Port-Gentillais n’ont jamais réellement trouvé leur rythme. L’AS MangaSport, redoutable sur sa pelouse, a rapidement pris le contrôle d’un choc très attendu entre deux prétendants majeurs au sacre national.

Une entame ratée qui a tout compliqué

Le manager général du Stade Mandji, Étienne Alain Djissikadié interrogé ce mardi par Info241, n’a pas cherché d’excuses après cette lourde défaite. Selon lui, son équipe a payé cash son manque de concentration en début de rencontre. « Nous avons une jeune équipe qui manque d’expérience sur la durée, et le match, nous l’avons entamé à Moanda de manière moins concentrée. J’ai trouvé que les enfants étaient un peu timorés, et les erreurs en début de match ont fait en sorte que notre match soit plombé », a-t-il expliqué.

La rencontre, présentée comme un duel au sommet, mettait aussi face à face deux gardiens en grande forme. Côté MangaSport, Perrauld Ndinga restait sur sept clean sheets en neuf matchs. Dans les rangs du Stade Mandji, Eyaga Mbore affichait neuf matchs sans encaisser de but avant ce déplacement. Mais cette solidité défensive a volé en éclats dès les premières minutes.

Deux penalties, un rouge et un match qui bascule

Le premier tournant intervient à la 11e minute, lorsque Kaled Okoua transforme un penalty pour ouvrir le score. La situation se complique encore davantage pour Stade Mandji lorsque son gardien concède un second penalty avant d’être expulsé. Réduits à dix dès la 30e minute, les visiteurs se retrouvent alors dans une configuration presque impossible face à une équipe de MangaSport parfaitement lancée.

Étienne Alain Djissikadié retient surtout cet enchaînement fatal. « Déjà, le premier penalty concédé par Ézéchiel, le défenseur central de l’équipe, a pris un carton jaune qui nous réduit. Quelques minutes plus tard, notre gardien de buts a concédé un penalty avant de recevoir son carton rouge. Tous ces paramètres ont fait en sorte que très tôt dans le match, nous soyons en difficulté », a-t-il poursuivi.

MangaSport frappe fort, Mandji encaisse

Kaled Okoua s’est offert un doublé sur penalty, aux 11e et 33e minutes, donnant à MangaSport une avance confortable avant la pause. En fin de match, Samson Mbingui a aggravé le score à la 86e minute, avant que Ndong Nzong ne parachève le succès des locaux dans le temps additionnel, à la 90e+7. Le 4-0 est lourd, mais il reflète une rencontre où Stade Mandji n’a jamais vraiment réussi à se réorganiser après son infériorité numérique.

Le manager général du club de Port-Gentil assume néanmoins le revers avec lucidité. « Le sport que nous faisons a trois résultats : la victoire, la défaite ou le nul. J’ai discuté calmement après le match avec les joueurs. Dès lors que vous savez que la défaite peut arriver, il faut l’assumer après le match et passer au suivant. Ça a vraiment été un match difficile pour nous, car nous n’avons pas été bien durant les 90 minutes », a-t-il reconnu.

Des consignes mal appliquées face au champion sortant

Au-delà des faits de jeu, le staff du Stade Mandji pointe aussi des insuffisances dans l’application du plan de match. Face à une équipe expérimentée comme MangaSport, les approximations ont été immédiatement sanctionnées. « Les consignes n’ont pas été bien respectées dans le jeu face au champion sortant qui, à la moindre erreur, corrige », a résumé Étienne Alain Djissikadié.

Cette première défaite de la saison coûte cher. Stade Mandji cède la première place à l’AS MangaSport, désormais leader avec deux points d’avance. Le club de Port-Gentil reste toutefois 2e avec 29 points et conserve un match en retard à disputer face à l’US Oyem, une rencontre qui pourrait relancer sa course vers le sommet.

Une saison éprouvante, mais des ambitions intactes

Le rythme imposé par le championnat est également évoqué dans l’analyse du manager général. Après plus de cinq mois sans compétition, les équipes ont dû enchaîner les matchs à cadence élevée. « Nous jouons quasiment chaque deux jours. Et après plus de cinq mois sans jouer, repartir sur un tel rythme a été difficile pour toutes les équipes. Malgré tout, le jeu est là, les quatorze équipes s’en sortent pas mal. Quand on ne perd pas, on se dit que plus rien ne peut nous arriver. Nous savons comment éviter ce genre de naufrage pour la suite », a-t-il rassuré.

Malgré le revers, Stade Mandji refuse de revoir ses ambitions à la baisse. Le club de la capitale économique veut battre l’US Oyem, reprendre sa marche en avant et retrouver la tête du classement. « J’ai dit aux enfants de ne pas cracher sur ce qu’ils ont pu faire malgré cette défaite. À domicile, nous sommes intraitables, à l’extérieur également. Nous aurons d’éventuelles arrivées, dont Vann Békalé. Notre ambition est de gagner le championnat et on va y arriver », a prévenu Étienne Alain Djissikadié.

Au classement, l’AS MangaSport prend donc les commandes du National-Foot 1, devant Stade Mandji, désormais 2e avec 29 points et un match en retard. Oyem Athletic Club complète le podium, tandis qu’Ogooué FC et le Stade Migovéen restent en embuscade. En bas de tableau, Lozosport, l’AS Dikaki et l’Union sportive de Bitam ferment toujours la marche. Pour Stade Mandji, le prochain rendez-vous face à l’US Oyem aura déjà valeur de test : prouver que la déroute de Moanda n’était qu’un accident de parcours, pas le début d’un doute.