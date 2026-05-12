Gabon : Le département de Bendjé coupé du monde suite à une panne prolongée du réseau Airtel

Depuis le dimanche 10 mai, le département de Bendjé, situé dans la province de l’Ogooué-Maritime, est plongé dans un isolement total en raison d’une panne majeure du réseau mobile d’Airtel Gabon. Dans cette contrée particulièrement enclavée où ce fournisseur est l’un des rares à opérer, cette interruption prolongée des services de télécommunications suscite une vive inquiétude. Les populations locales se retrouvent coupées du monde, avec des répercussions directes et immédiates sur le maintien de l’activité économique, l’accès aux soins de premier recours et la sécurité quotidienne des habitants.

Le siège du conseil départemental

Dans cette région difficile d’accès où la majeure partie des déplacements s’effectue par voie lagunaire, l’impossibilité de communiquer représente un risque vital. Face à un accident de pirogue, un malaise subit, une morsure de serpent ou un incident forestier, les riverains sont dans l’incapacité absolue de joindre les secours basés à Port-Gentil. Ce « black-out » paralyse également le bon fonctionnement de l’administration publique. Les examinateurs actuellement déployés dans le département pour l’organisation du Certificat d’études primaires (CEP) se retrouvent isolés, ce qui complique lourdement la coordination des épreuves écrites et orales dans plusieurs centres d’examen.

Face à cette paralysie qui s’éternise, les autorités locales ont décidé de monter au créneau. Le préfet de Bendjé a fait part de sa volonté d’interpeller formellement la direction d’Airtel Gabon pour exiger un rétablissement immédiat du réseau. De son côté, Nicaise Massamba Magaya, deuxième vice-président du Conseil départemental, juge la situation d’urgence absolue et envisage de saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). L’élu pointe du doigt une violation manifeste de la loi de 2001 garantissant la continuité du service public, dénonçant une défaillance qui s’apparente désormais à une véritable mise en danger des populations.