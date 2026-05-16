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Zimbabwe : Gwaunza brise le plafond de verre et devient la première femme à la tête de la Cour suprême

Publié le 16 mai 2026 à 10h29min MàJ : //
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Zimbabwe : Gwaunza brise le plafond de verre et devient la première femme à la tête de la Cour suprême
Zimbabwe : Gwaunza brise le plafond de verre et devient la première femme à la tête de la Cour suprême © 2026 D.R./Info241

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Une page décisive de l’histoire institutionnelle du Zimbabwe s’est écrite ce vendredi 15 mai. Pour la toute première fois depuis l’indépendance acquise en 1980, une femme s’installe au sommet de la plus haute juridiction du pays. En prenant officiellement ses fonctions, Elizabeth Gwaunza succède au juge en chef Luke Malaba, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Un passage de flambeau hautement symbolique qui insuffle un indéniable vent de modernité au sein de l’appareil judiciaire zimbabwéen.

Propulsée à ce poste stratégique par le président Emmerson Mnangagwa, la nouvelle patronne de la justice voit sa nomination entérinée dans le strict respect de la Constitution. L’annonce, officialisée la veille par le biais d’un communiqué de Martin Rushwaya, le secrétaire général à la présidence, vient acter une transition rendue obligatoire par la limite d’âge frappant son prédécesseur. Un changement de cap au sommet de l’État qui s’est donc opéré sans la moindre anicroche.

À 73 ans, la haute magistrate n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai en matière de leadership. Déjà pionnière lors de sa désignation comme vice-présidente de cette même Cour suprême en 2018, Elizabeth Gwaunza affiche un impressionnant parcours forgé sur près de quarante ans. De son admission au barreau en 1987 à son passage remarqué au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, cette figure de proue, cofondatrice du projet régional Women and Law in Southern Africa, s’impose incontestablement comme une voix majeure de la réforme juridique et de la promotion des droits des femmes sur le continent.

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