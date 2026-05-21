Koulamoutou : La SEEG rétablit l’eau potable après deux jours de calvaire pour les habitants

Le soulagement est de mise dans le chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, au centre-sud du Gabon. Après plus de quarante-huit heures de robinets à sec, l’alimentation en eau potable a commencé à reprendre progressivement dans plusieurs quartiers de Koulamoutou ce mercredi 20 mai, rapporte l’AGP. Une véritable délivrance pour les habitants qui faisaient face à une pénurie soudaine depuis le début de la semaine.

Cette rupture de service n’était pas le fruit du hasard, mais une stricte mesure de précaution sanitaire. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) avait en effet détecté des fissures inquiétantes sur le réseau d’adduction principal. Face au risque avéré de distribuer une eau potentiellement polluée à la population, l’entreprise avait pris la décision radicale de fermer la station de pompage située en amont de la rivière Bouenguidi.

Des agents de la SEEG sur le terrain

L’évolution de la situation a été suivie de très près par les autorités locales, soucieuses de l’impact de cette coupure sur le quotidien des ménages. Le gouverneur de la province de l’Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni, s’est d’ailleurs rendu en personne sur le site pour évaluer l’ampleur des dégâts. « Depuis lundi, les habitants de la commune étaient privés d’eau courante. La SEEG avait constaté des fissures sur le réseau d’adduction, rendant impossible la distribution d’une eau non polluée », a expliqué la première autorité provinciale lors de son inspection.

Le retour à la normale a nécessité une mobilisation technique interprovinciale. Le rétablissement de la distribution a été rendu possible grâce à l’intervention rapide des équipes techniques de la direction régionale de la SEEG, spécialement dépêchées depuis Franceville. Ces experts ont procédé aux réparations d’urgence sur les conduites endommagées, permettant ainsi la remise en service sécurisée du réseau.