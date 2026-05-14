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Tourisme et attractivité : Le Gabon se dote de nouveaux guides stratégiques pour séduire le monde

Publié le 14 mai 2026 à 11h15min MàJ : il y a 7 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Daniel Dematsatsa
Economie
Tourisme et attractivité : Le Gabon se dote de nouveaux guides stratégiques pour séduire le monde
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Le gouvernement gabonais entend désormais parler d’une seule et même voix pour promouvoir la destination nationale à l’international. C’est le message fort lancé ce mercredi 13 mai, à Libreville, lors de la présentation officielle du Guide de voyage officiel et du Guide de l’investissement touristique au Gabon. L’événement, organisé au sein de l’hôtel Radisson Blu Okoumé Palace, marque une étape décisive dans la stratégie de valorisation du patrimoine naturel et des opportunités d’affaires du pays.

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La cérémonie a été présidée par la ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, devant un parterre de personnalités. Étaient notamment conviés des membres de l’exécutif conduits par Brigitte Onkanowa, représentante du vice-président du gouvernement empêché, ainsi que de nombreux membres du corps diplomatique et des opérateurs privés du secteur touristique, tous réunis pour découvrir ces nouveaux supports de communication institutionnelle.

 Des leviers de diversification économique

Dans son allocution introductive, la cheffe du département ministériel a réitéré la volonté des autorités de faire de ce secteur un véritable pilier de croissance. Les deux ouvrages dévoilés au public ont d’ailleurs été présentés par Marcelle Ibinga épouse Itsitsa comme « des instruments stratégiques de projection, de séduction et de transformation de l’image du pays ». L’objectif affiché est sans équivoque : ériger le tourisme en levier incontournable de diversification économique, de création d’emplois locaux et de rayonnement au-delà des frontières.

Pour marquer les esprits, la rencontre a été ponctuée par plusieurs temps forts minutieusement orchestrés. Les invités ont notamment assisté à la projection d’un film institutionnel immersif consacré à la destination Gabon, offrant un aperçu visuel des richesses du territoire. Cette séquence a été suivie par la remise symbolique des premiers exemplaires des nouveaux guides aux différentes autorités et partenaires présents dans la salle.

 Une stratégie de diffusion hybride

Le potentiel du pays reste l’un de ses meilleurs arguments de vente sur le marché très concurrentiel du tourisme de nature. La ministre a tenu à rappeler à l’assistance que le Gabon dispose « d’une biodiversité exceptionnelle, de plages vierges, de traditions vivantes et d’une hospitalité authentique ». Ces atouts, désormais mis en valeur dans des documents de qualité, serviront de fer de lance lors des prochains salons internationaux, des missions diplomatiques et des grandes rencontres économiques.

Afin de maximiser l’impact de ces nouvelles publications, le ministère de tutelle ne compte pas se limiter à une distribution protocolaire classique. Les autorités entendent s’appuyer dès à présent sur une stratégie de promotion hybride. Cette feuille de route combinera une diffusion physique ciblée auprès des décideurs clés et un déploiement numérique massif, dans le but d’accroître de manière significative la visibilité de la destination Gabon auprès des voyageurs et des investisseurs potentiels.

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