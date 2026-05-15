Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+

Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios Finance Gabon a procédé à une remise officielle de clés de véhicules au profit des meilleurs chauffeurs du réseau Gozem. Cette cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution financière, situé au quartier Glass, dans le cadre du déploiement du programme V+.

Plus d’une dizaine de professionnels du volant ont ainsi été récompensés pour leurs performances et leur dévouement. À travers ce programme spécifique, la plateforme de transport Gozem entend non seulement primer l’excellence de ses collaborateurs, mais également favoriser leur autonomisation professionnelle. Cette initiative vise à financer l’acquisition de véhicules flambant neufs afin d’accroître significativement les capacités opérationnelles de l’entreprise sur le marché de la mobilité urbaine.

Une synergie d’acteurs au service du développement

L’événement a réuni un parterre de personnalités et de partenaires stratégiques, illustrant la viabilité du projet. La cérémonie a été rehaussée par la présence conjointe du directeur général d’Alios Finance Gabon, Simore Rufin Nzoghe Ndong, et de la responsable régionale de Gozem, Aurore Ayito Mendome épouse Mbele Ndong. Mais aussi des acteurs majeurs de la distribution automobile, à l’instar de CFAO Mobility, ont également pris part à cette rencontre, consolidant ainsi la chaîne de valeur de cette opération.

Photo de famille de cette cérémonie

Cette convergence d’intérêts a été vivement saluée par la direction de l’établissement financier. Lors de son allocution de circonstance, le directeur général a souligné l’importance de cette dynamique collective pour la réussite du programme. « Cette opération tripartite illustre la force de la collaboration entre des acteurs engagés autour d’une même ambition », a affirmé Nzoghe Ndong Simore Rufin, rappelant l’engagement de son institution à soutenir des projets structurants.

Un levier pour l’entrepreneuriat et l’économie locale

Au-delà de la simple remise de matériel roulant, ce partenariat ambitionne de stimuler l’entrepreneuriat local. En facilitant l’accès à des équipements professionnels de qualité, les initiateurs du projet entendent contribuer activement à la dynamisation de l’économie nationale. « À travers ce financement, notre ambition est d’accompagner des projets à fort impact capables de contribuer à la création d’emplois, au renforcement de l’activité économique et à l’amélioration du quotidien des ménages », a ajouté le patron d’Alios Finance Gabon, tout en exhortant les bénéficiaires à faire un usage responsable de leur nouvel outil de travail.

La cérémonie en images Crédit photos : BBO/Info241.com Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F... Transport urbain : Alios Finance Gabon et Gozem récompensent l’excellence avec le programme V+ Le secteur du transport urbain à Libreville ne serait rien sans l’accompagnement de ses acteurs. Ce vendredi 15 mai, l’établissement de crédit Alios F...

Présente sur le territoire national depuis sa création en 1966, l’institution Alios Finance Gabon s’est historiquement illustrée dans le financement des équipements productifs pour les entreprises et les particuliers. Par cette nouvelle dotation matérielle et financière menée de concert avec Gozem, elle réaffirme sa vocation première : se positionner comme un partenaire incontournable des initiatives génératrices de mobilité, d’emplois et de croissance économique.