Le Gabon muscle son dispositif avec un plan national de surveillance des maladies d’origine alimentaire

Les autorités sanitaires gabonaises se sont engagées encore plus ce mardi 19 mai dans la protection des consommateurs. À l’issue d’un séminaire de deux jours organisé à Libreville, le Gabon a officiellement validé son tout premier plan national de surveillance des maladies d’origine alimentaire. Ce document stratégique de haute portée vise à consolider le dispositif de prévention, de détection et de gestion des risques sanitaires liés à l’alimentation sur l’ensemble du territoire national.

Placés sous l’égide de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa), les travaux ouverts la veille ont réuni un panel d’experts sous la présidence conjointe de son directeur général, le Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, et du directeur général de la promotion de la santé au ministère de la Santé, le Dr Jean Romain Mourou. Les échanges se sont articulés autour de l’approche globale « Une seule santé » (One Health), insistant sur l’impérieuse nécessité de mutualiser les efforts entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la protection de l’environnement.

Dans sa déclinaison opérationnelle, cette nouvelle boussole ambitionne d’améliorer le suivi des pathologies via des mécanismes novateurs, dont la création d’une plateforme nationale dédiée à la collecte et à l’analyse minutieuse des données. Ce projet, qui s’inscrit dans le sillage des concertations amorcées dès le 4 février, prévoit un renforcement strict du cadre réglementaire et offre aux services compétents des outils concrets pour accroître leur réactivité face aux intoxications, instaurant de fait une politique de tolérance zéro pour la sécurité des populations.