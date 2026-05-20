100 jours du gouvernement : Oligui Nguema satisfait du bilan de ses ministres mais exige plus d’impact

Le gouvernement Oligui Nguema est passé sur le gril de l’évaluation. Ce mardi 19 mai, le président gabonais et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. L’objet de cette rencontre était la remise officielle du rapport d’évaluation des 100 premiers jours de l’équipe gouvernementale, une échéance fixée lors de la présentation des feuilles de route ministérielles le 5 février dernier et arrivée à son terme le 15 mai.

Hermann Immongault, agissant en sa qualité de coordonnateur de l’action gouvernementale, a dressé une synthèse globale de l’état d’avancement des multiples chantiers engagés par les départements ministériels. Ce premier grand oral visait à mesurer le niveau de réalisation des engagements pris devant les populations dans des domaines vitaux tels que les infrastructures, les affaires sociales, l’éducation, l’emploi ou encore la santé.

Un bilan positif mais nuancé

Selon le communiqué de la présidence de la République parvenu à la rédaction, le bilan de cette première étape de l’action gouvernementale se veut globalement positif. L’évaluation fait état de résultats « satisfaisants dans l’ensemble ». Mieux, le rapport souligne que les réalisations se situent « légèrement au-dessus des objectifs initiaux dans plusieurs secteurs ». Toutefois, cet exercice de reddition des comptes n’a pas éludé la réalité du terrain, concédant « certaines contre-performances relevées dans l’exécution de quelques projets ».

Le vice-président du gouvernement et le chef du gouvernement

Face à ce tableau, le chef de l’État n’a pas ménagé ses équipes. Si les avancées sont saluées, Brice Clotaire Oligui Nguema a donné « des instructions fermes afin que les projets en cours connaissent une accélération significative et aboutissent dans les délais fixés ». Le président de la République a saisi l’occasion pour réaffirmer son exigence de pragmatisme et d’efficacité, insistant lourdement sur la nécessité d’un « impact concret de l’action publique sur le quotidien des Gabonaises et des Gabonais ».

Le déficit de communication gouvernementale pointé du doigt

L’un des enseignements majeurs de cette audience aura été le constat d’un déficit criant d’information en direction des citoyens. Le chef de l’État a formellement instruit le vice-président et l’ensemble de l’équipe ministérielle de « renforcer la communication institutionnelle ». Pour Oligui Nguema, les administrations publiques doivent impérativement intensifier la vulgarisation de leurs réformes et mettre en lumière les réalisations concrètes issues de leur programme de développement.

Il s’agit désormais pour le gouvernement de développer une communication de proximité, à la fois efficace, régulière et accessible à tous. Cette démarche vise, selon les autorités, à « renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens » et à faire de la communication gouvernementale un véritable instrument de « transparence et de redevabilité ». Cette première évaluation marque ainsi la volonté du sommet de l’État de consolider une culture de la performance publique, où l’obligation de résultats est désormais scrupuleusement scrutée.