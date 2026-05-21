UOB : Le paiement des vacations enfin effectif pour les profs malgré deux jours de retard

Le spectre d’une paralysie générale s’éloigne à l’Université Omar Bongo (UOB). Après une forte montée d’adrénaline en début de semaine dernière, les deux principaux syndicats de l’institution, le Snec-UOB et la Frapes, ont finalement été entendus. Ces mouvements avaient fermement menacé de suspendre toutes les activités pédagogiques et les examens de fin d’année si le règlement de leurs vacations n’était pas effectué au plus tard le lundi 18 mai, date butoir des engagements pris par les autorités.

Avec deux jours de retard sur l’échéance fixée, le gouvernement a finalement débloqué les fonds pour apaiser le climat social au sein de la plus vieille université du Gabon. Le paiement de la dette pédagogique, concernant spécifiquement les états audités des thèses de l’École doctorale, est désormais effectif. Plusieurs enseignants concernés par ces arriérés sont déjà passés à la caisse pour percevoir leurs dus, éloignant ainsi la menace d’un blocage académique.

Toutefois, le règlement de cette ardoise se poursuivra de manière échelonnée pour le reste des départements. Selon le Pr Jean-François Owaye, vice-recteur chargé de l’administration et de la coopération, la commission a déjà audité trois établissements sur quatre. Pour les encadrements et jurys de la Faculté de droit et science économique et de la Faculté des sciences appliquées, les paiements suivront un calendrier ultérieur. Quant à la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), elle devra patienter jusqu’à la semaine prochaine, dans l’attente de la publication des résultats de son audit interne.