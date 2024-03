Franck Nguema abandonne à son tour le navire en crise du PDG

La série de démissions en cascade se poursuit au sein du Parti démocratique gabonais (PDG), renversé le 30 août dernier. Après l’ancien maire de Libreville, Léandre Nzué, ce dimanche, c’est au tour de l’ancien ministre des Sports d’Ali Bongo, Franck Nguema, de quitter le navire de l’ancien parti présidentiel en crise. Le démissionnaire, qui a pris quatre jours pour déposer sa demande, évoque mollement des « raisons personnelles ».

Franck Nguema a officiellement quitté ce 26 mars les rangs du PDG, qu’il aimait pourtant tant. L’ancien ministre et fervent soutien d’Ali Bongo ne semble plus trouver son compte dans le parti en reconstruction, où il était à la fois l’un des membres du bureau politique et leader de la fédération Avorbam dans le 2e arrondissement de la commune d’Akanda.

Franck Nguema, ici avec son idole et ex patron Ali Bongo

Dans sa lettre de démission datée du 22 mars mais parvenue seulement hier après-midi au secrétariat général du PDG, Franck Nguema reste avare sur les raisons de son volte-face. « Après plusieurs mois d’observation et de réflexion, par la présente, je viens démissionner du Parti Démocratique Gabonais (PDG), pour des raisons personnelles », écrit le démissionnaire. Une démission d’une unique phrase !

Ancien soutien de Jean Ping lors de la présidentielle controversée de 2026, Franck Nguema avait retourné sa veste pour rejoindre Ali Bongo. Cette trahison politique lui avait ouvert grandes les portes du gouvernement, où il était indéboulonnable au ministère des Sports. Fort de son engagement pour Ali Bongo malgré sa maladie, il avait été promu au bureau politique du PDG.

Le courrier de démission

Depuis la chute d’Ali Bongo, qu’il avait une nouvelle fois soutenu bec et ongles lors de la présidentielle annulée du 26 août dernier, il s’était fait presque oublier de la scène politique gabonais jusqu’à hier. Avec son départ officiel du PDG, nul doute qu’il tentera à nouveau l’aventure de jouer les premiers rôles avec les nouvelles autorités du pays.