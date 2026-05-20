Ebola : L’Afrique du Sud débloque 2,5 millions de dollars contre l’épidémie en RDC et en Ouganda

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont vivement salué l’engagement financier de 2,5 millions de dollars américains, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, consenti par le gouvernement sud-africain. Cette enveloppe vise à soutenir activement la riposte en cours contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, par le biais du Fonds africain de lutte contre les épidémies. Ce geste de solidarité fait directement suite à l’appel pressant lancé par le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, en faveur d’une action continentale coordonnée face à la propagation du virus.

Sous l’impulsion du président Cyril Ramaphosa, champion de l’institution panafricaine pour la préparation aux pandémies, cet appui financier démontre un leadership décisif pour la sécurité régionale. Les fonds alloués permettront de consolider les opérations cruciales sur le terrain, incluant la surveillance épidémiologique, le déploiement rapide des équipes d’intervention, le renforcement des capacités des laboratoires et l’optimisation des contrôles aux frontières. À l’heure où le risque de transmission transfrontalière s’intensifie, cette initiative prône l’autonomie et l’unité pour protéger les populations exposées.

Désireuse d’endiguer la chaîne de transmission avant toute escalade régionale, l’agence sanitaire continentale exhorte l’ensemble des États membres, les pays donateurs et le secteur privé à emboîter le pas à Pretoria. L’actuelle flambée épidémique exige en effet une mobilisation collective massive et des mécanismes de financement suffisamment robustes. Dans cette optique, l’Africa CDC réitère sa détermination à œuvrer en étroite synergie avec les nations affectées, les communautés économiques régionales et les acteurs mondiaux pour garantir une riposte sanitaire rapide, efficace et véritablement dirigée par les Africains.