Soudan : Une frappe de drone meurtrière fait au moins 28 morts sur un marché très fréquenté

Le conflit soudanais a poursuivi sa violence meurtière ce mardi 19 mai. Une violente attaque de drone a ciblé le principal marché de la localité de Ghubaysh, située dans l’État du Kordofan-Ouest au sud du pays, une zone actuellement sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR). Selon des sources médicales et divers témoignages recueillis sur place, le bilan de cette frappe s’élève à au moins 28 morts et 23 blessés. L’engin explosif aurait violemment frappé un restaurant bondé situé au cœur des étals, contraignant les secours à évacuer en urgence les nombreuses victimes civiles vers l’hôpital de la ville.

Les circonstances exactes de ce drame suscitent des versions divergentes sur le terrain. Si des habitants attribuent directement cette incursion à l’armée régulière, engagée depuis avril 2023 dans une guerre sanglante contre les paramilitaires, d’autres témoins affirment que le drone a d’abord touché un véhicule des FSR, tuant trois de ses occupants avant d’atteindre le commerce voisin. Face à ces graves accusations, une source militaire a catégoriquement rejeté toute attaque délibérée contre des innocents, assurant ne viser que des objectifs stratégiques et des dépôts d’armes. Bien que les FSR n’aient pas immédiatement réagi, une alliance proche du mouvement a dénoncé une campagne « systématique » contre les infrastructures civiles, qualifiant ces actes de violation flagrante du droit international humanitaire.

Cette énième tragédie illustre la détérioration continue de la situation sécuritaire, marquée par une recrudescence alarmante des attaques aériennes. Selon les données des Nations unies, au moins 880 civils ont perdu la vie dans des frappes similaires depuis le mois de janvier. Alors que les combats s’intensifient dans plusieurs régions, dont le Kordofan et le Nil Bleu, le Soudan s’enfonce inexorablement dans l’une des pires crises humanitaires au monde. Avec plus de 11 millions de personnes déplacées depuis le début des hostilités et près de 20 millions d’âmes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, plusieurs zones du pays se retrouvent désormais sous la menace imminente d’une famine.