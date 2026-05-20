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Scandale à La Poste gabonaise : 4 mois sans salaire et des chiens d’attaque lâchés sur les syndicalistes

Publié le 20 mai 2026 à 15h26min MàJ : il y a 36 minutes - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : BBO
Société
Scandale à La Poste gabonaise : 4 mois sans salaire et des chiens d’attaque lâchés sur les syndicalistes
Scandale à La Poste gabonaise : 4 mois sans salaire et des chiens d’attaque lâchés sur les syndicalistes © 2026 D.R./Info241
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L’ambiance est devenue électrique au siège de La Poste S.A., au centre-ville de Libreville. Réunis ce mercredi 20 mai pour un point de presse, les agents de l’entreprise publique, regroupés au sein du Syndicat national de La Poste, ont clamé leur exaspération face à la dégradation continue de leurs conditions de vie. Privés de salaire depuis maintenant quatre mois, les postiers font face à une précarité devenue intenable, qualifiant la trajectoire actuelle de l’institution de proprement « critique ».

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Au-delà de la détresse financière des ménages, c’est un incroyable imbroglio administratif qui paralyse totalement l’entreprise. Les syndicalistes ont rappelé que le communiqué final du Conseil des ministres du 26 février dernier avait pourtant acté le remplacement de Jean Richard Ella Eya’a par Marcel Dikouba à la direction générale de La Poste S.A. Pourtant, près de trois mois plus tard, la nouvelle équipe dirigeante n’a toujours pas été officiellement installée.

 Une administration totalement paralysée et « prise en otage »

Cette inertie bloque le fonctionnement de la structure, alors même que le ministre de la Communication et des Médias avait expressément demandé au président du conseil d’administration de notifier au directeur sortant qu’il ne devait qu’expédier les affaires courantes. Pour les employés, qui avaient déjà alerté leur tutelle lors d’une rencontre le 8 avril, La Poste S.A. est aujourd’hui « prise en otage » par ce refus de passation de service.

Les agents en colère

Mais le grand déballage médiatique a brusquement viré à l’affrontement en pleine conférence. Alors que les échanges avec les journalistes se déroulaient dans le calme, des agents de la société de sécurité privée Fox Fort ont fait une irruption brutale sur les lieux, accompagnés de chiens de garde non muselés. Une violente altercation a immédiatement éclaté lorsque les vigiles ont tenté de déplacer de force les chaises des syndicalistes.

 Des molosses lâchés sur les employés et une enquête ouverte

Au milieu du chaos et de l’incompréhension générale, un agent de La Poste a été attaqué par l’un des molosses de la société Fox Fort Security. Fort heureusement, la victime n’a pas subi de blessures graves, mais l’acte a suscité une vive indignation parmi les salariés présents. Les méthodes employées par la société de gardiennage pour interrompre cette réunion pacifique ont choqué l’assistance.

Un des chiens lancés contre les agents

Alerté en urgence de cette dangereuse dérive au sein d’une structure publique, le ministre de la Communication et des Médias est personnellement intervenu quelques minutes plus tard pour apaiser la situation et ramener le calme. Interrogé sur la présence de ses hommes, le chef de l’équipe de sécurité a affirmé qu’il avait été envoyé pour « assurer la sécurité », sans pour autant dévoiler l’identité du donneur d’ordre. Face à ce qui s’apparente à une grave tentative d’intimidation, le membre du gouvernement a fermement assuré que les responsabilités seront pleinement établies et que les auteurs de cette agression répondront de leurs actes devant la justice.

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