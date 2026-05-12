National Foot 1 et 2 : La Linafp serre la vis avant le mercato de la phase retour

L’heure est au grand ménage administratif dans le football professionnel gabonais. Sous l’impulsion de son président, Brice Mbika Ndjambou, la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a réuni, ce lundi 11 mai, les clubs ainsi que les syndicats de joueurs, notamment l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et l’Association des footballeurs du Gabon (AFG). Objectif affiché : lancer le mercato de la phase retour sur des bases plus rigoureuses, après les irrégularités observées lors de la première partie de saison.

À l’approche de la reprise du National Foot, la Linafp veut éviter tout nouveau couac administratif. La réunion de cadrage tenue ce lundi a donc permis de rappeler aux clubs les procédures de recrutement, de mutation, de prêt et de qualification des joueurs. Le message envoyé aux dirigeants est clair : la phase retour ne devra plus être perturbée par des dossiers incomplets, des contrats mal ficelés ou des qualifications contestables.

La fin du laxisme administratif

Le constat dressé par la Linafp est sans appel. Lors de la première phase du championnat, plusieurs irrégularités ont été relevées dans les dossiers transmis par certains clubs. Pour Brice Mbika Ndjambou, cette séance de travail était donc devenue indispensable afin de remettre chaque acteur devant ses responsabilités.

Ce qu’il faut retenir :

Élément Décision ou information clé Enjeu pour les clubs Date de la réunion Ce lundi 11 mai Lancer officiellement le mercato de la phase retour dans un cadre plus rigoureux Institution concernée Ligue nationale de football professionnel (Linafp) Encadrer les procédures de recrutement, de mutation, de prêt et de qualification Responsable Brice Mbika Ndjambou, président de la Linafp Imposer une gestion administrative plus stricte après les irrégularités de la première phase Participants Clubs, ANFPG, AFG Associer les dirigeants et les représentants des joueurs au processus National Foot 2 Mercato ouvert depuis le 4 mai Permettre aux clubs d’ajuster leurs effectifs avant la phase retour National Foot 1 Mercato officiellement lancé ce 11 mai Ouvrir la période de recrutement pour les clubs de l’élite Nombre de recrues autorisées 5 recrues maximum par club Éviter les mouvements excessifs et mieux contrôler les effectifs Visite médicale Obligatoire avant toute validation de contrat Protéger les joueurs et sécuriser les clubs sur le plan sportif et médical Dossiers concernés Mutations, prêts, contrats, qualifications Éviter les dossiers incomplets, flous ou irréguliers Sanction administrative Rejet des dossiers hors délais ou incomplets Mettre fin au laxisme et responsabiliser les dirigeants Objectif global Assainir le mercato de la phase retour Garantir une reprise plus transparente, plus professionnelle et moins contestée

Le président de la Linafp a insisté sur la nécessité de respecter scrupuleusement les textes en vigueur. « Nous avons tenu à rappeler les différentes procédures administratives et réglementaires afin d’éviter certaines irrégularités constatées lors de la première phase », a-t-il martelé devant les représentants des clubs et des syndicats de joueurs. Une mise au point ferme, mais également pédagogique, destinée à assainir la gestion du mercato.

Cinq recrues maximum par club

La fenêtre de recrutement est désormais officiellement ouverte pour les formations de National Foot 1 depuis ce lundi 11 mai. Les clubs de National Foot 2, eux, sont déjà sur le pont depuis le 4 mai. Cette phase de marché doit permettre aux équipes d’ajuster leurs effectifs, mais dans un cadre strictement encadré par la Ligue.

Chaque club pourra enregistrer au maximum cinq nouvelles recrues. Cette limitation vise à éviter les mouvements désordonnés et à garantir une meilleure lisibilité des effectifs pour la phase retour. La Linafp attend désormais les dossiers de mutation et de prêt, qui devront être déposés dans les délais et conformément aux exigences réglementaires.

La visite médicale devient incontournable

Autre point central rappelé par la Linafp : aucun nouveau contrat ne pourra être validé sans une visite médicale préalable. Cette exigence est présentée comme non négociable. Elle vise à protéger les clubs, mais surtout les joueurs, en s’assurant que chaque recrue est apte à la compétition avant toute homologation officielle.

Cette mesure doit également contribuer à professionnaliser davantage le championnat national. Trop souvent négligée, la dimension médicale devient ainsi un passage obligatoire dans le processus de recrutement. Pour la Linafp, il s’agit d’un outil de sécurisation sportive, juridique et humaine.

Les syndicats associés au processus

La présence de l’ANFPG et de l’AFG à cette réunion traduit une volonté d’associer les partenaires sociaux à la gouvernance du football professionnel. En impliquant les représentants des joueurs, la Linafp entend renforcer la transparence autour des contrats, des prêts et des mutations. Cette démarche doit aussi permettre de mieux protéger les footballeurs contre les engagements ambigus ou les situations administratives fragiles.

Désormais, la balle est dans le camp des dirigeants de clubs. La Ligue attend des dossiers complets, conformes et déposés dans les délais fixés. L’avertissement est sans ambiguïté : tout dossier irrégulier, incomplet ou transmis hors délai sera rejeté. À quelques jours de la phase retour, la course contre la montre est lancée, mais cette fois, la Linafp ne veut plus laisser de place à l’improvisation.