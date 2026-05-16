Gamba : Un agent de la SEEG perd la vie, électrocuté en pleine intervention pour rétablir l’électricité

La commune de Gamba est plongée dans l’émoi depuis ce vendredi 15 mai. Yves Nelon Ditougou Nziengui, un agent de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), a tragiquement perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions. Le technicien intervenait sur le réseau électrique local pour tenter de localiser l’origine d’une panne prolongée qui privait d’électricité plusieurs quartiers de la ville depuis plusieurs jours.

Selon les témoignages recueillis sur place, c’est au cours de cette délicate opération de dépannage que l’irréparable s’est produit. Le technicien a été mortellement foudroyé par une décharge électrique alors qu’il manipulait une installation. Malgré une tentative de prise en charge rapide pour le réanimer, l’agent n’a malheureusement pas survécu, plongeant ses collègues et les riverains dans une profonde consternation.

Des circonstances troublantes autour de l’accident

L’annonce de cette disparition brutale a rapidement dépassé les frontières de la ville pétrolière pour atteindre Mouila, sa commune natale. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient. Ses collègues et amis dépeignent un professionnel rigoureux, toujours disponible et profondément engagé. Cependant, passé le temps du recueillement, la colère et l’incompréhension commencent à gagner du terrain face aux nombreuses zones d’ombre qui entourent ce drame.

Une vue de l’incident

De multiples voix s’élèvent pour remettre en cause les conditions exactes de sécurité lors de cette intervention mortelle. L’hypothèse d’une remise sous tension accidentelle ou prématurée de la ligne, pendant que l’équipe technique était encore à l’œuvre, circule avec insistance. Si cette défaillance venait à être confirmée, elle mettrait en évidence de graves manquements dans la coordination des équipes de la SEEG et le non-respect des règles élémentaires de protection.

L’exigence de transparence et de responsabilités

La toile s’est d’ailleurs enflammée, relayant les interrogations légitimes de l’entourage de la victime et des internautes. « Le courant avait-il été totalement coupé ? », « Qui supervisait l’intervention ? » ou encore « Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? » sont autant de questions qui exigent des réponses claires. Un proche du défunt a rappelé que le technicien laisse derrière lui une famille endeuillée, sommant les autorités d’établir fermement les responsabilités.

Dans le domaine de l’énergie, les interventions sur les réseaux à haute tension obéissent pourtant à des protocoles stricts, allant de la consignation des équipements à la vérification de l’absence de tension, avant toute manœuvre de remise en service. Ce drame remet en lumière la vulnérabilité des agents de terrain lors des dépannages d’urgence. En l’absence de communication officielle détaillée de l’entreprise sur les causes exactes du drame, l’ouverture d’une enquête s’impose pour faire toute la vérité sur la mort de ce technicien.