Côte d’Ivoire : Le président Ouattara acte la dissolution de la Commission électorale indépendante

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 6 mai sous la présidence d’Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a officiellement acté la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI). L’annonce de ce séisme institutionnel a été portée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a précisé qu’une ordonnance actant cette suppression venait d’être adoptée au titre du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Créée en octobre 2001 pour assurer l’organisation et la supervision des scrutins nationaux, l’institution tire ainsi sa révérence après près de vingt-cinq ans d’existence.

Cette décision politique majeure intervient au terme du dernier cycle électoral qui a rythmé la vie publique ivoirienne. Pour justifier la dissolution de cet organe névralgique, l’exécutif a pointé du doigt les nombreuses réserves formulées à son encontre. Au fil des années, la CEI a en effet été la cible de critiques récurrentes de la part de divers acteurs de l’opposition et de la société civile, qui remettaient régulièrement en cause sa pleine neutralité ainsi que son efficacité lors des différentes consultations électorales.

Face à ces insuffisances maintes fois décriées, les autorités estiment désormais indispensable d’engager une réforme en profondeur de l’ensemble du dispositif électoral. La dissolution de la structure actuelle est ainsi présentée comme une étape préalable et incontournable à la mise en place d’un nouveau mécanisme de gestion des élections. L’ambition affichée par le gouvernement est de restaurer la confiance souvent entamée des parties prenantes et de garantir une transparence absolue du processus démocratique pour les échéances à venir.