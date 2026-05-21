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Afrique du Sud : Appel à la solidarité pour le retour au Gabon d’une mère et de ses deux enfants

Publié le 21 mai 2026 à 16h03min MàJ : //
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Afrique du Sud : Appel à la solidarité pour le retour au Gabon d’une mère et de ses deux enfants
Afrique du Sud : Appel à la solidarité pour le retour au Gabon d’une mère et de ses deux enfants © 2026 D.R./Info241

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L’ambassade du Gabon en Afrique du Sud a lancé, le mercredi 20 mai, une opération de collecte de fonds d’urgence pour secourir une jeune compatriote et ses deux enfants mineurs. Jetée à la rue en plein hiver austral dans la ville de Cape Town, cette mère de famille dépendait financièrement de son conjoint, un ressortissant sud-africain avec qui elle vivait depuis plusieurs années. Expulsée brusquement du domicile familial, elle se retrouve aujourd’hui sans abri et sans aucun moyen de subsistance.

Face à cette situation dramatique, la famille de la victime lui a temporairement loué une chambre pour la mettre à l’abri. Cependant, la représentation diplomatique juge cette solution de fortune intenable sur le long terme en raison du coût de la vie particulièrement élevé dans cette métropole. Dans une note d’information, le Haut-Commissariat précise que la jeune femme, « sans ressource, elle est réduite à une situation d’extrême précarité », rendant un rapatriement vers Libreville inévitable et urgent.

Pour concrétiser ce retour, le coût global de l’opération de sauvetage est estimé à un peu plus d’un million de francs CFA (environ 30 000 rands sud-africains). Ce budget devra couvrir le transfert en bus de Cape Town vers Pretoria, un hébergement temporaire dans la capitale sud-africaine, ainsi que l’achat des trois billets d’avion à destination du Gabon. L’ambassade en appelle donc à l’élan de solidarité de la communauté gabonaise et des bonnes volontés pour faire aboutir cette démarche inédite.

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