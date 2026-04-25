Gabon : Un millionnaire américain tué par un troupeau d’éléphants lors d’une expédition de chasse

La forêt tropicale de Lopé-Okanda (Moyen-Ogooué, centre du Gabon) a enregistré la mort d’un américain en safari. Ernie Dosio, un riche propriétaire viticole américain et chasseur de gros gibier de 75 ans, y a perdu la vie il y a un peu plus d’une semaine, le jeudi 17 avril. Selon les informations dévoilées ce samedi par le média britannique Daily Mail, le septuagénaire participait à une expédition de chasse facturée à 40 000 dollars, soit un peu plus de 24 millions de francs CFA, lorsqu’il a été mortellement piétiné par un troupeau d’éléphants.

L’accident s’est noué alors que le chasseur traquait un céphalophe à dos jaune , une espèce d’antilope forestière particulièrement discrète. Accompagné d’un guide professionnel mandaté par la société organisatrice Collect Africa, l’Américain a été surpris par cinq éléphantes de forêt accompagnées d’un petit. Surgissant de la végétation dense, le troupeau a immédiatement chargé. Le guide a été percuté le premier, se retrouvant gravement blessé et séparé de sa carabine. Laissé seul face aux pachydermes avec un simple fusil à pompe inadapté au gros gibier, Ernie Dosio a été renversé puis tué.

Une annonce chaotique dénoncée par la famille

Aux États-Unis, la gestion de cette tragédie a suscité l’incompréhension et la colère de l’entourage du défunt. Rinda Butler Dosio, l’ex-épouse du millionnaire, a confié au Daily Mail que les avocats de la famille avaient été informés de l’incident avant les proches eux-mêmes. « Le jour où c’est arrivé, nous avons entendu dire qu’il s’agissait de buffles et d’autres choses folles. Les avocats ont été appelés avant la famille. Il y a des choses qui n’ont aucun sens. C’est un choc immense », a-t-elle déploré face à la presse britannique, soulignant que les premières rumeurs faisaient même état d’un second décès.

Le chasseur tué

La douleur de la famille a été exacerbée par la fuite de photographies privées exposant la salle des trophées du chasseur. Son fils, Jeff Dosio, qui dirige l’immense exploitation familiale de Modesto en Californie, a fait part de son indignation. « Ça n’a pas été drôle du tout. Celui qui a obtenu toutes ces photos de notre salle des trophées, je ne sais pas du tout comment c’est arrivé », a-t-il fustigé, insistant sur sa volonté de rétablir la vérité face à un récit des derniers instants de son père qu’il estime totalement déformé.

Polémique en ligne et rapatriement de la dépouille

Le drame a rapidement pris une tournure polémique sur les réseaux sociaux, ravivant le clivage international autour de la chasse aux trophées. L’humoriste britannique Ricky Gervais a notamment réagi sur le réseau X par une phrase sarcastique : « Le meilleur, c’est qu’ils ne l’oublieront jamais ». Cette sortie a immédiatement provoqué l’ire des défenseurs de cette pratique, ces derniers rappelant à leurs détracteurs que les expéditions d’Ernie Dosio étaient strictement légales et encadrées par des logiques de conservation et de régulation de la faune sauvage.

La collection exotique du chasseur

Face à cette tempête médiatique, l’ambassade des États-Unis au Gabon s’attelle désormais à superviser les démarches consulaires complexes pour rapatrier le corps de l’homme d’affaires vers le continent américain. Le défunt laisse derrière lui l’entreprise Pacific AgriLands, un vaste domaine viticole de près de 4 850 hectares qui génère environ 40 % de la production de vin de la Californie, ainsi qu’une forte empreinte au sein des cercles philanthropiques et cynégétiques de sa région.