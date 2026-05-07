Axe Libreville-Luanda : signature de trois accords stratégiques lors de la visite d’État d’Oligui Nguema

Le renforcement de l’axe Libreville-Luanda prend une tournure concrète. Arrivé en terre angolaise pour une visite d’État s’étendant jusqu’au 8 mai, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu avec les honneurs par son homologue João Lourenço. Dès le mercredi 6 mai, les deux chefs d’État ont présidé, au palais présidentiel de Luanda, la signature de trois accords bilatéraux majeurs, ouvrant la voie à une coopération accrue et à un nouveau dynamisme diplomatique entre les deux nations.

Ces instruments juridiques ont été paraphés par Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, ministre gabonaise des Affaires étrangères, et Téte António, ministre angolais des Relations extérieures. Le premier texte est un mémorandum d’entente liant les ministères en charge de l’agriculture et des forêts des deux pays. Il vise à dynamiser les échanges de compétences dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture, des secteurs considérés comme prioritaires pour la diversification économique envisagée par les deux capitales.

Sécurité et relance historique

Le volet sécuritaire occupe également une place centrale dans cette nouvelle dynamique. Le deuxième accord porte spécifiquement sur la coopération en matière de sécurité et d’ordre public. Il est judicieusement complété par un troisième texte instituant un accord d’extradition entre le Gabon et l’Angola. Ce dernier mécanisme est conçu pour faciliter le transfert des individus poursuivis ou condamnés pour des infractions de droit commun, traduisant une volonté ferme de ne laisser aucun répit à la criminalité transfrontalière.

Ces signatures s’inscrivent dans une démarche de revitalisation des relations bilatérales, encadrées historiquement par l’Accord général de coopération culturelle, scientifique et technique signé en 1982. Conscient du potentiel inexploité de ce partenariat, le président angolais a d’ailleurs souligné que « les relations bilatérales que nous entretenons n’ont pas encore atteint le niveau souhaité ». Pour corriger cette trajectoire, la tenue prochaine de la troisième session de la Commission mixte bilatérale à Luanda a été érigée en priorité afin d’assurer un suivi rigoureux des initiatives conjointes.

Un agenda économique et stratégique dense

Au-delà des questions bilatérales, cette rencontre au sommet a permis de réaffirmer le rôle moteur des deux pays dans le maintien de la stabilité régionale, particulièrement au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Commission du golfe de Guinée. Pour João Lourenço, cette visite d’État témoigne d’une « volonté commune de bâtir un avenir de prospérité partagée », condition essentielle à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

L’offensive diplomatique du chef de l’État gabonais se poursuit avec un agenda pragmatique fortement axé sur le développement industriel et militaire. Ce jeudi, la délégation est attendue à la raffinerie de Luanda ainsi qu’à l’École supérieure de guerre des forces armées angolaises. La journée s’achèvera par une participation active à un forum d’affaires réunissant les acteurs économiques des deux pays.